Modificar canal de señales
Que tal a todos, me gustaría saber si alguien sabe como modificar un canal de señales que cree, lo hice para que fuera privado pero ahora no se como activarlo para que alguien se suscriba a dicho canal, o si es necesario enviar algún link personal para que se puedan suscribir, les agradecería que me orientaran con este tema, gracias
- ¿Cómo copiar operaciones de otros tráders en MetaTrader 5?
- Trading social en MetaTrader
- Protección adicional de programas (MQL5 Protector) - Desarrollo de programas
Edgar1596:
Que tal a todos, me gustaría saber si alguien sabe como modificar un canal de señales que cree, lo hice para que fuera privado pero ahora no se como activarlo para que alguien se suscriba a dicho canal, o si es necesario enviar algún link personal para que se puedan suscribir, les agradecería que me orientaran con este tema, gracias
Que tal a todos, me gustaría saber si alguien sabe como modificar un canal de señales que cree, lo hice para que fuera privado pero ahora no se como activarlo para que alguien se suscriba a dicho canal, o si es necesario enviar algún link personal para que se puedan suscribir, les agradecería que me orientaran con este tema, gracias
Hola Edgar,
una vez en la pagina de la señal en cuestión solo tiene que pinchar en "editar" en la esquina superior derecha. Una vez ahí tiene que desmarcar la casilla de hacer la señal privada.
Saludos!
Miguel Angel Vico Alba:Gracias por la ayuda, pero ya busque y no encuentro la opción de modificar la señal, no se si podrías ayudarme un poco más.
Hola Edgar,
una vez en la pagina de la señal en cuestión solo tiene que pinchar en "editar" en la esquina superior derecha. Una vez ahí tiene que desmarcar la casilla de hacer la señal privada.
Saludos!
Miguel Angel Vico Alba:Muchas gracias por la ayuda :-)
hola me gustaría que me ayuden no entiendo el sistema
Danner torres:
hola me gustaría que me ayuden no entiendo el sistema
¿que sistema?
Imanol Salazar Garcia:
El del 'Ramón's Trading School'. :P
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese