Modificar canal de señales

Que tal a todos, me gustaría saber si alguien sabe como modificar un canal de señales que cree, lo hice para que fuera privado pero ahora no se como activarlo para que alguien se suscriba a dicho canal, o si es necesario enviar algún link personal para que se puedan suscribir, les agradecería que me orientaran con este tema, gracias 
 
Edgar1596:
Hola Edgar,

una vez en la pagina de la señal en cuestión solo tiene que pinchar en "editar" en la esquina superior derecha. Una vez ahí tiene que desmarcar la casilla de hacer la señal privada.

Saludos!

 
Gracias por la ayuda,  pero ya busque y no encuentro la opción de modificar la señal, no se si podrías ayudarme un poco más. 
 
Veamos...



 
Muchas gracias por la ayuda :-) 
 

hola me gustaría que me ayuden no entiendo el sistema

@Danner torres

 
¿que sistema?

 
El del 'Ramón's Trading School'. :P

