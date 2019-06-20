Problema visualización grafico
Es correcto, es porque el precio se ha movido poco respecto a la temporalidad.
Pero en +500 si que sale el gráfico de 1 minuto correctamente.
Gracias.
Tienes la descripción del instrumento para verlo yo mismo?, Ya que no opero ese mercado, pero ese tipo de grafico es muy común cuando hay poca liquidez y es una temporalidad pequeña. ¿Que es "en +500"?
Aqui un ejemplo que acabo de ver en este instante en mi equipo:
Y otro mas de los futuros del petroleo WTI: (creo que es tu mismo instrumento).
Clen19, te refieres a eso? si es petroleo. Si, estaba usando mt5 y he querio ver si pasaba lo mismo en +500. No, no pasa en +500, ahi sale correcto.
Por cierto, como has puesto una imagen? no me sale el icono de poder poner imagen.
Si, pero que es "+500". En la segunda imagen (arriba) son los futuros del petroleo WTI, me imagino que es lo mismo que tu estas viendo, vez que el gráfico aparece con movimientos bruscos (micro gaps) y velas planas, es porque el precio en ese instante se esta viendo "muy de cerca" por lo tanto se ven puros saltos, incluso hasta el spread influye. Si por ejemplo usaras graficos de ticks de 1 ticks en el EURUSD (son como ver los atomos de un material) veras puros saltos bruscos pero en graficos de 1 minuto esto no sucede ya que es un mercado muy liquido, pero si puede ocurrir que se note mucho mas en M1 en navidad o año nuevo ya que hay muy poca liquidez.
EURUSD 1 tick:
EURUSD 2 ticks:
EURUSD 20 ticks:
Si, lo que pasa es que tienen distinto nombre en otras partes. En la segunda imagen (arriba) son los futuros del petroleo WTI, me imagino que es lo mismo que tu estas viendo, vez que el gráfico aparece con movimientos bruscos (micro gaps) y velas planas, es porque el precio en ese instante se esta viendo "muy de cerca" por lo tanto se ven puros saltos, incluso hasta el spread influye. Si por ejemplo usaras graficos de ticks de 1 ticks en el EURUSD (son como ver los atomos de un material) veras puros saltos bruscos pero en graficos de 1 minuto esto no sucede ya que es un mercado muy liquido, pero si puede ocurrir que se note mucho mas en M1 en navidad o año nuevo ya que hay muy poca liquidez.
EURUSD 1 tick:
EURUSD 2 ticks:
EURUSD 20 ticks:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso