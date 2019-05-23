Tempo gráfico mensal

O gráfico mensal da paridade AUDCAD, e somente nessa paridade, no meu MT4 está travado no canto esquerdo. O que fazer?
Erro_MT4_Mensal.png  139 kb
 
DiegoCardozo2002:
hacer click en el botón marcado en la imagen


