Indicadores: Pan PrizMA Sin leverage 72
Gracias, señor.
¿Cómo puedo obtener el indicador?
Albert Gunt #:
- Guarde la fecha mq5 en: <carpeta Terminla>\MQL5\Indicadores
- Luego cárgalo en el editor:
- Compilarlo:
- Entonces debería encontrarse en el navegador de terminales bajo Indicadores:
- A continuación, sólo tiene que arrastrarlo a un gráfico.
- Aquí hay una serie de artículos como un HowTo sobre indicadores y más:
https://www.mql5.com/es/users/m.aboud/publications
Buena suerte y éxito
¿Qué utilidad tiene en el comercio? ¿Podemos utilizarlo para la señal de comercio?
muchas gracias sólo en el tema de los senos - voy a probar en un símbolo personalizado
Петля Мёбиуса.
- 2025.05.03
- Alexander Sevastyanov
- www.mql5.com
Петля Мёбиуса. Цена стремиться к цене открытия. ГРААЛЬ...
Sopheak Khlot # :
Ya se ha debatido aquí.
https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page4#comment_6327522
Разностное исчисление, примеры. - Предлагаю на свой вкус пару тонких книг Леонид Кузьмич Лахтин.
- 2018.01.11
- Speculator
- www.mql5.com
прежде всего необходимо однозначное понимание терминов и названий. Таким образом интерполяция полиномом второй степени по трем точкам в нашем случае. то нужно использовать статистически обоснованные методы взвешивания значений
Pan PrizMA Sin leverage 72:
Construye una línea móvil con un polinomio de 4 grados. Extrapola la sinusoidal y su axial. Las líneas construidas eliminan un valor en cada barra y se construye una línea de deslizamiento de valores extrapolados que no se vuelve a dibujar.
Autor: Aleksey Panfilov