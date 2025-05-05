Indicadores: Pan PrizMA Sin leverage 72

Pan PrizMA Sin leverage 72:

Construye una línea móvil con un polinomio de 4 grados. Extrapola la sinusoidal y su axial. Las líneas construidas eliminan un valor en cada barra y se construye una línea de deslizamiento de valores extrapolados que no se vuelve a dibujar.

Autor: Aleksey Panfilov

 
Gracias, señor.
 
¿Cómo puedo obtener el indicador?
 
Albert Gunt #:
¿Cómo puedo obtener el indicador?
  1. Guarde la fecha mq5 en: <carpeta Terminla>\MQL5\Indicadores
  2. Luego cárgalo en el editor:

  3. Compilarlo:


  4. Entonces debería encontrarse en el navegador de terminales bajo Indicadores:
  5. A continuación, sólo tiene que arrastrarlo a un gráfico.
  6. Aquí hay una serie de artículos como un HowTo sobre indicadores y más:
    https://www.mql5.com/es/users/m.aboud/publications

Buena suerte y éxito

¿Qué utilidad tiene en el comercio? ¿Podemos utilizarlo para la señal de comercio?
 

muchas gracias sólo en el tema de los senos - voy a probar en un símbolo personalizado

Петля Мёбиуса.
Петля Мёбиуса.
  • 2025.05.03
  • Alexander Sevastyanov
  • www.mql5.com
Петля Мёбиуса. Цена стремиться к цене открытия. ГРААЛЬ...
 
Roman Shiredchenko #:

muchas gracias sólo en el tema de los senos - voy a probar en un símbolo personalizado

cosa sabia) el indicador es muy bueno, pero no para mi direccion.
 
Sopheak Khlot # :
¿Qué utilidad tiene en el comercio? ¿Podemos utilizarlo para la señal de comercio?

Ya se ha debatido aquí.

https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page4#comment_6327522

Разностное исчисление, примеры. - Предлагаю на свой вкус пару тонких книг Леонид Кузьмич Лахтин.
Разностное исчисление, примеры. - Предлагаю на свой вкус пару тонких книг Леонид Кузьмич Лахтин.
  • 2018.01.11
  • Speculator
  • www.mql5.com
прежде всего необходимо однозначное понимание терминов и названий. Таким образом интерполяция полиномом второй степени по трем точкам в нашем случае. то нужно использовать статистически обоснованные методы взвешивания значений
 
Aleksey Panfilov #:

Ya se ha debatido aquí.

https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page4#comment_6327522

Spsb - solución elegante - leer el seno también.... profundizaré más en la comprensión - tiene algo de probabilístico pronóstico....
