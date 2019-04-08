HORARIO QUE USA EL CENTRO DE HISTORIALES PARA EA BACKTESTING

Buen dia:


tengo duda en cual es la zona horaria de la cual se descarga el historial de datos para usar el probador de estrategias.


es el horario del servidor del broker o GMT ?

 
El strategy tester siempre usa la hora que aparace en la terminal del MT4/5

