HORARIO QUE USA EL CENTRO DE HISTORIALES PARA EA BACKTESTING
Arturo Patino:
Buen dia:
tengo duda en cual es la zona horaria de la cual se descarga el historial de datos para usar el probador de estrategias.
es el horario del servidor del broker o GMT ?
El strategy tester siempre usa la hora que aparace en la terminal del MT4/5
