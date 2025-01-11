Indicadores: PVT
El indicador no traza nada en la ventana. Tengo MT5 y soy nuevo en programación. Cualquier razón por la que el indicador no traza en la ventana?
El indicador no traza ningún dato, ni se traza el nombre del indicador. El único proceso que se produce es una ventana en blanco debajo del precio. Soy nuevo en programación y no puedo ver por qué no se muestra nada. Incluso he añadido PloitIndexSetInterger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,20) a la línea 33, que no dio ningún resultado. ¿Alguna idea de por qué el indicador no hace nada más que crear una ventana?
He utilizado este indicador durante mucho tiempo.
Aplico una media móvil adaptativa a él para usarlo.
PVT>AMA = alcista
PVT<AMA = bajista
Mis puntos de entrada los hago cuando el PVT rompe y luego vuelve a tocar su AMA.
Descubrí que este indicador no me mentía porque seguía muy bien lo que hacía el precio. Pero.....
Un día me di cuenta de que no me dice nada más que copiar el precio. Así que no sirve para nada y aquí está la prueba :
En la parte superior: precio (línea mostrada) + AMA (10,2,5)
En la parte inferior PVT + AMA (10,2,5)
El gráfico del precio es exactamente igual al del PVT, salvo divergencias muy muy raras pero excepciones irrelevantes.
PVT:
Price Volume Trend (PVT) es un indicador del precio y volumen, semejante al On Balance Volume (OBV) estándar.
Autor: Scriptor