dinero congelado ayudaaaaa
ayudaaa como hago para decongelar dinero? tengo 10 dolares que no puedo usar porque estan congelados
- AYUDAA!!
- Retiros
- ¿Con el VPS que alquilamos a MQL5 para metatrader podemos usarlo para alojar otras plataformas , softwares etc, o solo sirve para usr metatrader??
esto es una mierda no hay a quien preguntar . yo tengo el mismo problema
sebas0012:
https://www.mql5.com/es/contact
Contáctenos
- www.mql5.com
Escribir un mensaje a asistencia técnica o de la administración del sitio. En esta página usted puede intercambiar correspondencia y ver el historial de sus llamadas, incluso si usted no tiene un sitio de registro. Todos los mensajes son privados y sólo estarán disponibles para usted.
nadie le contesta a uno cuando tiene problemas,, tenemos el pago congelado y no nos responder, ni por aca ni en soporte...mmmm
NMDJ2018:
Cuenta la leyenda que un pantallazo ayuda a entender que interpretáis por "dinero congelado" y de lo que estamos hablando.
Malas preguntas, no hay respuestas.
que tipo de mensaje te sale en la cuenta del broker
Si es dinero congelado aquí en mql5, todo lo que cobres se retiene durante una semana, y hasta entonces no puedes usarlo. Pasada esa semana se desbloquea. Si te refieres al dinero depositado en un broker, espero que esté bien regulado y tengas suerte. Saludos.
mi bróker desaparecio, me rechaza todos los mail los teléfonos que tengo no atiende nadie, escribo y no tengo respuesta mi dinero esta atrapado y yo no entiendo nada se suponía que la bróker me enseñaría a utilizar esto pero nunca lo ha echo y yo no se como seguir no entiendo nada que puedo hacer? que alguien me ayude
mar5estrella5:
Más de lo mismo, ya se te contesto en el hilo que creaste. No spamees en todos los hilos o seras reportada.
