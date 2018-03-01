Alojamiento VPS desaparecido
Pues eso, que hoy día 27 de febrero sobre las 16 horas me he dado cuenta de que mis eas tenían abiertas posiciones pero los trailing stop no se movían, entró a mirar el estado del servidor contratado con MQL y mi sorpresa ha sido mayúscula, MI SERVIDOR HA DESAPARECIDO POR COMPLETO !!!!!!!!!!
Yo estoy igual !!!! tiene que ser algo general.... esperemos que lo solucionen lo antes posible
Esto es totalmente inaceptable. Yo estoy igual, he tenido que parar todo.
¿Cómo puede ocurrir esto? ¿No tienen servidores espejo? Estamos hablando de muchísimo dinero lo que se mueve aquí.
Lamentablemente, debido a un fallo inesperado para algunos servidores construido arrendados perdido el acceso. Nuestros expertos entienden esta situación y tratarán en un futuro próximo para restaurar el acceso.
Por favor, no alquilar hasta que el nuevo VPS-servidor en lugar inaccesible.
