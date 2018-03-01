Alojamiento VPS desaparecido

Nuevo comentario
 
Pues eso, que hoy día 27 de febrero sobre las 16 horas me he dado cuenta de que mis eas tenían abiertas posiciones pero los trailing stop no se movían, he entrado a la web a mirar el estado del servidor contratado con MQL y mi sorpresa ha sido mayúscula, MI SERVIDOR HA DESAPARECIDO POR COMPLETO !!!!!!!!!!

No solo eso, tampoco salen los servidores que tuve contratados antes, y tampoco puedo sincronizar mi plataforma MT4 con el que tenía contratado, vamos un auténtico desastre.

Estas cosas pueden originar grandes pérdidas, así que tratar de comprobar que no os os la hayan jugado, conozco otra persona que le ha pasado lo mismo así que puede ser un fallo generalizado.

Saludos
 
Lewis:
Pues eso, que hoy día 27 de febrero sobre las 16 horas me he dado cuenta de que mis eas tenían abiertas posiciones pero los trailing stop no se movían, entró a mirar el estado del servidor contratado con MQL y mi sorpresa ha sido mayúscula, MI SERVIDOR HA DESAPARECIDO POR COMPLETO !!!!!!!!!!

No solo eso, tampoco salen los servidores que tuve contratados antes, y tampoco puedo sincronizar mi lo con el que tenía contratado, vamos un auténtico desastre.

Estas cosas pueden originar grandes pérdidas, así que tratar de comprobar que no os os la hayan jugado, conozco otra persona que le ha pasado lo mismo así que puede ser un fallo generalizado.

Has puesto un ticket?

https://www.mql5.com/es/contact

Contáctenos
Contáctenos
  • www.mql5.com
Escribir un mensaje a asistencia técnica o de la administración del sitio. En esta página usted puede intercambiar correspondencia y ver el historial de sus llamadas, incluso si usted no tiene un sitio de registro. Todos los mensajes son privados y sólo estarán disponibles para usted.
 
Miguel Angel Vico Alba:

Has puesto un ticket?

https://www.mql5.com/es/contact

Yo estoy igual !!!! tiene que ser algo general.... esperemos que lo solucionen lo antes posible

 

Esto es totalmente inaceptable. Yo estoy igual, he tenido que parar todo.

¿Cómo puede ocurrir esto? ¿No tienen servidores espejo? Estamos hablando de muchísimo dinero lo que se mueve aquí.

 
A mí también me ha pasado.
 
Miguel Angel Vico Alba:

Has puesto un ticket?

https://www.mql5.com/es/contact

Esta puesto a falta de contestación el servicio de alojamiento sigue desaparecido por arte de magia.

Me parece increíble.
 
He puesto 2 tickets pero el horario de atención creo que no es hasta las 15:30 gmt,  por lo que me temo que hasta mañana no van a hacer nada.
 
Hola colegas, yo también ando en las mismas, me percate que esta en blanco la pestaña de vps, y yo lo acabo de contratar por un año. Estoy sumamente molesto!! ojala y nos den respuesta rápido.
 
Lewis:
Pues eso, que hoy día 27 de febrero sobre las 16 horas me he dado cuenta de que mis eas tenían abiertas posiciones pero los trailing stop no se movían, he entrado a la web a mirar el estado del servidor contratado con MQL y mi sorpresa ha sido mayúscula, MI SERVIDOR HA DESAPARECIDO POR COMPLETO !!!!!!!!!!

No solo eso, tampoco salen los servidores que tuve contratados antes, y tampoco puedo sincronizar mi plataforma MT4 con el que tenía contratado, vamos un auténtico desastre.

Estas cosas pueden originar grandes pérdidas, así que tratar de comprobar que no os os la hayan jugado, conozco otra persona que le ha pasado lo mismo así que puede ser un fallo generalizado.

Saludos
Exactamente lo mismo que a mi, es un gran problema que puede originar un caos en los mercados si hay peces gordos operando
 

Lamentablemente, debido a un fallo inesperado para algunos servidores construido arrendados perdido el acceso. Nuestros expertos entienden esta situación y tratarán en un futuro próximo para restaurar el acceso.

Por favor, no alquilar hasta que el nuevo VPS-servidor en lugar inaccesible.


https://www.mql5.com/ru/forum/36607/page26#comment_6670383

Обсуждение статьи "Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг"
Обсуждение статьи "Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг"
  • 2017.05.15
  • www.mql5.com
есть разработанный собственными силами или написанный под заказ торговый робот;.
 
Estoy en el mismo caso que vosotros, tengo un bot funcionando y no me deja acceder para desactivarlo. Esperemos que haya una respuesta rápida
12
Nuevo comentario