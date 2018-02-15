Programar EA

Buenas tardes, Busco programador para robot. Ha sido testeado y su esperanza matemática es positiva. Ha sido testeado por una persona que sabe.


Mando detalles por privado.


Gracias por adelantado.

 
@gizama
Miguel Angel Vico Alba:


https://www.mql5.com/es/forum/203936

https://www.mql5.com/es/forum/218244

https://www.mql5.com/es/forum/227474

No se de donde has sacado la idea no pago el trabajo ,,

 
gizama:
@gizama

No se de donde has sacado la idea no pago el trabajo ,,

https://www.mql5.com/es/job

Hola: Deseo contratar los servicios de programador para automatizar estrategia, que usa un superTrend, el indicador llamado FreeScalpin, y el %R. El EA debe tener SL, TP, Breakeven, trailingStop,  Partial TP, y otras funcionalidades necesarias. Ver imagen Anexo incluimos los parametros de del EA. Hello, I'm interested in an expert advisor...
 
Tengo déjà vus jeje.
