Programar EA
@gizama
Miguel Angel Vico Alba:
https://www.mql5.com/es/forum/203936
https://www.mql5.com/es/forum/218244
No se de donde has sacado la idea no pago el trabajo ,,
gizama:
@gizama
@gizama
No se de donde has sacado la idea no pago el trabajo ,,
Aplicaciones comerciales para MetaTrader 5 por encargo
- www.mql5.com
Hola: Deseo contratar los servicios de programador para automatizar estrategia, que usa un superTrend, el indicador llamado FreeScalpin, y el %R. El EA debe tener SL, TP, Breakeven, trailingStop, Partial TP, y otras funcionalidades necesarias. Ver imagen Anexo incluimos los parametros de del EA. Hello, I'm interested in an expert advisor...
Tengo déjà vus jeje.
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Buenas tardes, Busco programador para robot. Ha sido testeado y su esperanza matemática es positiva. Ha sido testeado por una persona que sabe.
Mando detalles por privado.
Gracias por adelantado.