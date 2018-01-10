como pongo a funsionar el robot en la plataforma

cuando compro un robot como hago para poder ponerlo andar em mt4
 
 

¡Buenas tardes! Los robots comprados se inician de la misma forma que cualquier otro.

https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/trade_robots_indicators#run

 

Buen dia. No tiene ningún tipo de dificultad,trabaja de la misma manera.

