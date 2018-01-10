como pongo a funsionar el robot en la plataforma
cuando compro un robot como hago para poder ponerlo andar em mt4
- Alguien sabe como leer datos para guardarlos desde una respuesta de tipo GET?
- Ayuda tendo una duda porfavor soy nuevo
- si compro un robot y reinstalo windows en mi pc este estará disponible sin ningún costo adicional?
¡Buenas tardes! Los robots comprados se inician de la misma forma que cualquier otro.
https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/trade_robots_indicators#run
Buen dia. No tiene ningún tipo de dificultad,trabaja de la misma manera.
