Discusión sobre el artículo "MetaQuotes ID en el terminal móvil MetaTrader"

emlynjarode #:
Mi aplicación para android no muestra el Meta quotes ID , ¿cómo puedo solucionar esto me siento muy frustrado 🥴

ponte en contacto con el soporte en la parte inferior de cada página de este sitio web llamado "Contactos y solicitudes". Ellos le darán consejos o pueden ser capaces de restablecer su id o enviarle uno nuevo.

No obstante, recuerdo haber leído en un hilo que no todos los dispositivos son compatibles con el servicio. Pero, que tengas suerte.

 

Hola, a alguien más le ha pasado que le de NUll el ID de Metaquotes en Android?

Ricardo Davila # Hola, a alguien más le ha pasado que le de NUll el ID de Metaquotes en Android?

