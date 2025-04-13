Discusión sobre el artículo "MetaQuotes ID en el terminal móvil MetaTrader" - página 19
Mi aplicación para android no muestra el Meta quotes ID , ¿cómo puedo solucionar esto me siento muy frustrado 🥴
ponte en contacto con el soporte en la parte inferior de cada página de este sitio web llamado "Contactos y solicitudes". Ellos le darán consejos o pueden ser capaces de restablecer su id o enviarle uno nuevo.
No obstante, recuerdo haber leído en un hilo que no todos los dispositivos son compatibles con el servicio. Pero, que tengas suerte.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias comerciales
MT5 no muestra MQID
algotrading01 , 24/09/2021 20:29
Cuando me conecto al WI-FI y hago clic en el botón MQID en la barra de mensajes, obtengo el código; sin embargo, cuando reinicio la aplicación y hago clic en el botón MQID cuando uso DATOS MÓVILES, dice que es nulo .
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias comerciales
MT5 no muestra MQID
Alexey Petrov , 16/12/2021, 09:21
Su dispositivo móvil solo puede registrar MetaQuotes ID si se utiliza una cuenta de Google válida en él.