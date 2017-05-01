Cerrar el robot

Hola, Acabo de cerrar todas las operaciones que tenía abiertas en la MT-4, porque desde hace unos días no puedo contactar con el broker y estoy preocupado...La duda que tengo es como puedo parar el robot, que gestiona él, para que no se sigan abriendo mas operaciones hasta que pueda solucionar esta situación. Agradeceria vuestra ayuda. llevo poco tiempo con esto... ¿Qué me aconsejais? Gracias.
 

Hola,

Si tienes acceso al MT4 cambia la contraseña para impedir la conexión del robot.

 
Gracias Henry, el problema es que tengo acceso a la MT-4 y puedo operar, pero me arranca directamente sin necesidad de contraseña a partir del link del broker, cada vez que me conecto al ordenador y abro la plataforma.
 
Miguel Angel Vico Alba:

Gracias Miguel Angel, el autodrading me aparece tal como tu lo muestras en el pantallazo. Si consigo cambiar la contraseña, crees que se perderá la vista a la situación de la cuenta (balance etc)?.
 
anguera:
Gracias Miguel Angel, el autodrading me aparece tal como tu lo muestras en el pantallazo. Si consigo cambiar la contraseña, crees que se perderá la vista a la situación de la cuenta (balance etc)?.

No, en absoluto. No pierdes nada.
