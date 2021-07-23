VPS - página 3
Buenos días Miguel,
Permite me una pregunta ta que veo que dominas del hosting virtual.
Di de alta el servicio mediante un ordenador con el cual puedo hacer las sincronización de los EAs sin problema, pero si me conecto desde otro ordenador abriendo la plataforma no tengo (no aparece) la opción de poder sincronizar los EAs y señales. Sabes el motivo y si existe alguna solución?.
Gracias anticipadas por tu respuesta.
un saludo.
Hola zaphiro,
entiendo que hablas del VPS de MetaQuotes. Bien. Pues teniendo ahí subidos, es decir, que en el apartado/desplegable del VPS te salgan ahí listados el/los EA's, deberías poder visualizarlos/controlarlos desde cualquier sitio, y con sitio me refiero a ordenador, sistema operativo, ip...
Deberias verlos debajo del VPS (Ejemplo; debajo de Netherlands:353).
En cualquier caso no dudes si notas cosas así inexplicables en ponerte en contacto con el soporte (contestan rápido y son muy amables, jeje). Ya que puede ser un bug y si nadie los reporta, nada hay que arreglar. :P
https://www.mql5.com/es/contact
Gracias Miguel por tu respuesta. Efectivamente esa opción que pegas en tu contestación son las que me salen en el ordenador original (por decirlo de algún modo), pero en el de casa no me aparece esa opción y me he descargado la última versión de la plataforma. He seguido tu consejo y he enviado el problema al soporte, espero su contestación.
Un saludo
Pregunta tonta ¿estas logueado en MT con el login de aqui de MQL5 Community? A ver si van a ir por ahí las asociaciones...
Hola Miguel,
si te refieres a si estoy logueado en la opciones-comunidad, efectivamente estoy logueado en ambas plataformas de ambos ordenadores. Lo curioso que cuando me descargue la plataforma en mi ordenador de casa no me aparecía la opción de contratar el servidor virtual, aparece lo que se ve en esta imagen.
Un saludo.
No, lo de registrar el VPS sale haciendo click derecho sobre el server, no sobre la cuenta.
Hola Miguel,
No te quiero llevar la contraria pero a mi me sale pulsando sobre la cuenta. Te pego una foto del ordenador donde si que puedo registrar el hosting virtual.
como ves está sobre la cuenta y si que aparece la opción de registrar el virtual.
Un saludo.
Y sobre el ticket que pusiste el otro día...dicen algo?
Cuando consigas la solución acuérdate de ponerla aquí, please.
Así si a alguien mas le pasa, que tenga aquí un hilo de donde tirar. ;)
Saludos y suerte!
Parece ser que ya he descubierto el problema.
La opción de registrar Virtual hosting sólo aparece en ordenadores con procesador y sistema operativo a 64 bits, si es a 32 no aparece. Yo lo he comprobado en los ordenadores donde tenía la plataforma y efectivamente me aparece en uno de 64 bits pero en otros dos de 32 no aparece la opción. Por lo que toca actualizar ordenadores.
Espero que sirva de ayuda a quién se encuentre con el mismo problema.
Miguel te doy las gracias por tu colaboración.
Un saludo.
Buenas!
Es raro esto que comentas sobre 32/64bits. Lo digo porque sí que es cierto que para usar el MQL5 Cloud Network hace falta tener un microprocesador con arquitectura x64...pero la relación entre la arquitectura y el alquiler del VPS...no la entiendo.
En fin...si dices que lo has comprobado y es así, bueno es saberlo y gracias por dejar aquí constancia.
Saludos y suerte! ;)
Hola Miguel,
Es lo que me dijo el soporte al cliente y yo lo verifique en mis ordenadores. Adjunto lo que me indicaron.
La versión de 64 bit solo te la instala si tienes procesador de 64.
Saludos