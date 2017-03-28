Cuantas paridades se pueden tradear con un EA multividisa en MT4?
F.Black:
Gracias
Depende de la capacidad de computo que yo tenga en el PC?
Supongo que debo arrastrar el EA a cada ventana y esa ventana queda abierta durante el tiempo en el que el EA corre y así por cada paridad...
Gracias
- Tantos como quieras, siempre y cuando el EA no este limitado a uno o varios instrumentos concretos.
- No.
- Así es. El EA funciona mientras la ventana no sea cerrada o se desactive por algún otro modo (botón AutoTrading, cambio de cuenta, etc...véase la imagen adjunta). Cabe también destacar que, como es lógico, el EA no funciona con MT cerrado (puede sonar muy obvio, pero me lo han llegado a preguntar en mas de una ocasión).
