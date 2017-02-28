Servidor Virtual.
Hola, muy buenas.
Tengo un problema con el VPS y desearía que alguien me pudiera dar una explicación. A la ahora de seleccionar 'Registarse como Servidor Virtual' aparece el recuadro correspondiente y tras dar a los respectivos 'Siguiente', me encuentro con la 'Lista de servidores virtuales óptimos a base del escaneo'. Pero esta vez no sé por qué, no sale ningún servidor y aparece el mensaje 'La lista de servidores hosting para 'XXXXX' está vacía'. He probado con otras cuentas comerciales diferentes y sucede lo mismo, además, buscando desde la página de MQL5 tampoco encuentro ningún servidor virtual. Parece ser problema de mi ordenador aunque yo no recuerdo haber modificado nada, ¿cúal podría ser el problema?
Gracias por su atención y reciban un saludo.
El problema parece ser tuyo, compañero. La solución no sabría dártela sin tener delante tu ordenador, pero siguiendo todos los pasos de la guía no debería haber problema alguno. Saludos!
