Trailing Stop

Se me están activando Trailing Stop que no pongo. Porqué?
 
barrufet Fiol:
Se me están activando Trailing Stop que no pongo. Porqué?

Estas usando algún EA/Script?

Aun y así observa el pantallazo que adjunto. Espero te sirva.

 

 

Muchas gracias. Tengo activado un EA en otro gráfico y se activa en algunos y otros no. Los trailing stop

los tengo todos en "none". 

 
Si el EA usa Trailing Stop puede ser que este aplicandolo a todas las operaciones abiertas de la cuenta, al margen del simbolo que se este usando.

Osea, en el código, para usar Trailing o cualquier otra función tienes que checkear todas las posiciones abiertas y descartar las que son de otro simbolo para no actuar sobre ellas, quizás el que programo el EA omitió esa parte.

:/ 
Se me ocurre que pruebes si ese Trailing Stop también se activa cuando el EA esta apagado. Si no se activa cuando el EA esta apagado ya tienes el origen del asunto.

 
Efectivamente se trataba del EA. Muchas gracias por tu ayuda.
