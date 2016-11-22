Trailing Stop
Se me están activando Trailing Stop que no pongo. Porqué?
Estas usando algún EA/Script?
Aun y así observa el pantallazo que adjunto. Espero te sirva.
Muchas gracias. Tengo activado un EA en otro gráfico y se activa en algunos y otros no. Los trailing stop
los tengo todos en "none".
Muchas gracias. Tengo activado un EA en otro gráfico y se activa en algunos y otros no. Los trailing stop
los tengo todos en "none".
Si el EA usa Trailing Stop puede ser que este aplicandolo a todas las operaciones abiertas de la cuenta, al margen del simbolo que se este usando.
Osea, en el código, para usar Trailing o cualquier otra función tienes que checkear todas las posiciones abiertas y descartar las que son de otro simbolo para no actuar sobre ellas, quizás el que programo el EA omitió esa parte.
:/
Se me ocurre que pruebes si ese Trailing Stop también se activa cuando el EA esta apagado. Si no se activa cuando el EA esta apagado ya tienes el origen del asunto.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso