Al parecer las condiciones de trabajo con ellos han cambiado - los puse en el robot para probar (en general, las variables glob de la terminal del cliente se necesitan allí).

El compilador escribe errores, las uso en void OnTick()

Todavía no puedo averiguar cómo trabajar con ellos


Tengo una petición en el contexto de resolver el problema de seguimiento de valores de indicadores personalizados al abrir posiciones.

porque este valor se pierde al recargar la terminal, si lo haces con variables ordinarias.

текущее_значение_спред_куплен = NormalizeDouble(spread0,0);   // recuerde el valor de la dispersión a partir del cual hacer la media
