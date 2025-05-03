Discusión sobre el artículo "Principios de programación en MQL5: Variables globales del terminal" - página 4
Al parecer las condiciones de trabajo con ellos han cambiado - los puse en el robot para probar (en general, las variables glob de la terminal del cliente se necesitan allí).
El compilador escribe errores, las uso en void OnTick()
Todavía no puedo averiguar cómo trabajar con ellos
Tengo una petición en el contexto de resolver el problema de seguimiento de valores de indicadores personalizados al abrir posiciones.
porque este valor se pierde al recargar la terminal, si lo haces con variables ordinarias.