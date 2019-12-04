Servicio GitHub ahora soporta los lenguajes MQL5 y MQL4
Además, MQL4 (en realidad también incluye MQL5, puesto que ambos lenguajes son tratados como un mismo lenguaje MQL4 por los autores del índice) ha avanzado al puesto 41º en el ranking mundial de lenguajes de programación del índice TIOBE http://www.tiobe.com/tiobe-index/
Tenemos el placer de anunciar que uno de los mayores alojamientos Git GitHub ha incluido el soporte oficial de los lenguajes de programación MQL5 y MQL4. Ahora los desarrolladores de los robots comerciales e indicadores tienen a su disposición todos los recursos de la interfaz web GitHub, incluyendo la obtención de las estadísticas sobre los lenguajes del repositorio, la visualización del código fuente con el resalto automático de la sintaxis y filtración de los resultados de la búsqueda por el lenguaje.