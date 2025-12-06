SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Quantum 2026
Amir Syarifudin

Quantum 2026

Amir Syarifudin
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 24%
FBS-Real-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
174
Profit Trades:
152 (87.35%)
Loss Trades:
22 (12.64%)
Best trade:
25.55 USD
Worst trade:
-13.59 USD
Gross Profit:
573.53 USD (44 817 pips)
Gross Loss:
-96.32 USD (10 368 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (63.59 USD)
Maximal consecutive profit:
84.80 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading activity:
98.70%
Max deposit load:
7.32%
Latest trade:
13 minutes ago
Trades per week:
114
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
35.11
Long Trades:
121 (69.54%)
Short Trades:
53 (30.46%)
Profit Factor:
5.95
Expected Payoff:
2.74 USD
Average Profit:
3.77 USD
Average Loss:
-4.38 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-11.91 USD)
Maximal consecutive loss:
-13.59 USD (1)
Monthly growth:
23.86%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
13.59 USD (0.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.57% (11.81 USD)
By Equity:
7.22% (165.26 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPAUD 16
AUDNZD 13
GBPCAD 11
EURJPY 10
CADJPY 10
XAGUSD 9
GBPJPY 8
EURGBP 8
NZDJPY 7
AUDJPY 7
NZDCAD 7
GBPCHF 7
GBPNZD 6
GBPUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 5
EURNZD 5
USDJPY 5
USDCAD 5
USDCHF 5
XAUUSD 4
CHFJPY 4
NZDCHF 3
EURCAD 2
AUDCHF 2
NZDUSD 2
EURCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 25
AUDNZD 9
GBPCAD 14
EURJPY 12
CADJPY 15
XAGUSD 165
GBPJPY 24
EURGBP 7
NZDJPY 9
AUDJPY 13
NZDCAD 11
GBPCHF 20
GBPNZD 13
GBPUSD 14
EURUSD 10
EURAUD 16
EURNZD 13
USDJPY 12
USDCAD 12
USDCHF 9
XAUUSD 20
CHFJPY 7
NZDCHF 3
EURCAD 6
AUDCHF 2
NZDUSD 7
EURCHF 4
AUDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD 2.8K
AUDNZD 1.3K
GBPCAD 1.9K
EURJPY -43
CADJPY 1.4K
XAGUSD 3.3K
GBPJPY 3.7K
EURGBP 158
NZDJPY 26
AUDJPY 1.5K
NZDCAD 1.5K
GBPCHF 648
GBPNZD 2.3K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 992
EURAUD 2.5K
EURNZD 2.3K
USDJPY 548
USDCAD 1.6K
USDCHF -402
XAUUSD 2.1K
CHFJPY 744
NZDCHF -191
EURCAD 801
AUDCHF -72
NZDUSD 695
EURCHF 306
AUDUSD 567
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +25.55 USD
Worst trade: -14 USD
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +63.59 USD
Maximal consecutive loss: -11.91 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
VARIANSE-Main
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 25
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GKFX-Live-5
0.00 × 1
Swissquote-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
Exness-Real11
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Full Automatic Trade with Quantum EA
No reviews
2025.12.11 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Share of trading days is too low
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 03:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Quantum 2026
30 USD per month
24%
0
0
USD
2.5K
USD
3
100%
174
87%
99%
5.95
2.74
USD
7%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.