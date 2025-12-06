- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
174
Profit Trades:
152 (87.35%)
Loss Trades:
22 (12.64%)
Best trade:
25.55 USD
Worst trade:
-13.59 USD
Gross Profit:
573.53 USD (44 817 pips)
Gross Loss:
-96.32 USD (10 368 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (63.59 USD)
Maximal consecutive profit:
84.80 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading activity:
98.70%
Max deposit load:
7.32%
Latest trade:
13 minutes ago
Trades per week:
114
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
35.11
Long Trades:
121 (69.54%)
Short Trades:
53 (30.46%)
Profit Factor:
5.95
Expected Payoff:
2.74 USD
Average Profit:
3.77 USD
Average Loss:
-4.38 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-11.91 USD)
Maximal consecutive loss:
-13.59 USD (1)
Monthly growth:
23.86%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
13.59 USD (0.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.57% (11.81 USD)
By Equity:
7.22% (165.26 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|16
|AUDNZD
|13
|GBPCAD
|11
|EURJPY
|10
|CADJPY
|10
|XAGUSD
|9
|GBPJPY
|8
|EURGBP
|8
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|7
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|7
|GBPNZD
|6
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|5
|EURNZD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|4
|NZDCHF
|3
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|25
|AUDNZD
|9
|GBPCAD
|14
|EURJPY
|12
|CADJPY
|15
|XAGUSD
|165
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|7
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|13
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|20
|GBPNZD
|13
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|10
|EURAUD
|16
|EURNZD
|13
|USDJPY
|12
|USDCAD
|12
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|20
|CHFJPY
|7
|NZDCHF
|3
|EURCAD
|6
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|7
|EURCHF
|4
|AUDUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|2.8K
|AUDNZD
|1.3K
|GBPCAD
|1.9K
|EURJPY
|-43
|CADJPY
|1.4K
|XAGUSD
|3.3K
|GBPJPY
|3.7K
|EURGBP
|158
|NZDJPY
|26
|AUDJPY
|1.5K
|NZDCAD
|1.5K
|GBPCHF
|648
|GBPNZD
|2.3K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|992
|EURAUD
|2.5K
|EURNZD
|2.3K
|USDJPY
|548
|USDCAD
|1.6K
|USDCHF
|-402
|XAUUSD
|2.1K
|CHFJPY
|744
|NZDCHF
|-191
|EURCAD
|801
|AUDCHF
|-72
|NZDUSD
|695
|EURCHF
|306
|AUDUSD
|567
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +25.55 USD
Worst trade: -14 USD
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +63.59 USD
Maximal consecutive loss: -11.91 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 25
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
Full Automatic Trade with Quantum EA
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
24%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
3
100%
174
87%
99%
5.95
2.74
USD
USD
7%
1:500