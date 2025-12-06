SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Quantum 2026
Amir Syarifudin

Quantum 2026

Amir Syarifudin
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
190
Negociações com lucro:
165 (86.84%)
Negociações com perda:
25 (13.16%)
Melhor negociação:
25.55 USD
Pior negociação:
-19.64 USD
Lucro bruto:
630.81 USD (48 543 pips)
Perda bruta:
-122.07 USD (12 507 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (63.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
84.80 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
98.70%
Depósito máximo carregado:
7.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
25.90
Negociações longas:
132 (69.47%)
Negociações curtas:
58 (30.53%)
Fator de lucro:
5.17
Valor esperado:
2.68 USD
Lucro médio:
3.82 USD
Perda média:
-4.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-11.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.64 USD (1)
Crescimento mensal:
25.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.64 USD (0.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.79% (19.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.22% (165.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 16
AUDNZD 13
CADJPY 12
GBPCAD 11
EURJPY 10
XAGUSD 9
EURUSD 9
GBPJPY 8
AUDJPY 8
GBPCHF 8
EURGBP 8
NZDJPY 7
NZDCAD 7
USDCHF 7
NZDCHF 7
GBPNZD 6
GBPUSD 6
EURNZD 6
EURAUD 5
USDJPY 5
USDCAD 5
XAUUSD 4
CHFJPY 4
EURCAD 3
AUDCHF 2
NZDUSD 2
EURCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD 25
AUDNZD 9
CADJPY 23
GBPCAD 14
EURJPY 12
XAGUSD 165
EURUSD 15
GBPJPY 24
AUDJPY 15
GBPCHF 24
EURGBP 7
NZDJPY 9
NZDCAD 11
USDCHF 12
NZDCHF 6
GBPNZD 13
GBPUSD 14
EURNZD 15
EURAUD 16
USDJPY 12
USDCAD 12
XAUUSD 20
CHFJPY 7
EURCAD 10
AUDCHF 2
NZDUSD 7
EURCHF 4
AUDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD 2.8K
AUDNZD 1.3K
CADJPY 2.6K
GBPCAD 1.9K
EURJPY -43
XAGUSD 3.3K
EURUSD 1.5K
GBPJPY 3.7K
AUDJPY 1.8K
GBPCHF 947
EURGBP 158
NZDJPY 26
NZDCAD 1.5K
USDCHF -1.8K
NZDCHF -490
GBPNZD 2.3K
GBPUSD 1.4K
EURNZD 2.7K
EURAUD 2.5K
USDJPY 548
USDCAD 1.6K
XAUUSD 2.1K
CHFJPY 744
EURCAD 1.4K
AUDCHF -72
NZDUSD 695
EURCHF 306
AUDUSD 567
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.55 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +63.59 USD
Máxima perda consecutiva: -11.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
VARIANSE-Main
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 25
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GKFX-Live-5
0.00 × 1
Swissquote-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
Exness-Real11
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
390 mais ...
Full Automatic Trade with Quantum EA
Sem comentários
2025.12.11 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Share of trading days is too low
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 03:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Quantum 2026
30 USD por mês
25%
0
0
USD
2.5K
USD
3
100%
190
86%
99%
5.16
2.68
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.