Amir Syarifudin

Quantum 2026

Amir Syarifudin
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
190
利益トレード:
165 (86.84%)
損失トレード:
25 (13.16%)
ベストトレード:
25.55 USD
最悪のトレード:
-19.64 USD
総利益:
630.81 USD (48 543 pips)
総損失:
-122.07 USD (12 507 pips)
最大連続の勝ち:
19 (63.59 USD)
最大連続利益:
84.80 USD (18)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
98.70%
最大入金額:
7.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
25.90
長いトレード:
132 (69.47%)
短いトレード:
58 (30.53%)
プロフィットファクター:
5.17
期待されたペイオフ:
2.68 USD
平均利益:
3.82 USD
平均損失:
-4.88 USD
最大連続の負け:
2 (-11.91 USD)
最大連続損失:
-19.64 USD (1)
月間成長:
25.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19.64 USD (0.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.79% (19.64 USD)
エクイティによる:
7.22% (165.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 16
AUDNZD 13
CADJPY 12
GBPCAD 11
EURJPY 10
XAGUSD 9
EURUSD 9
GBPJPY 8
AUDJPY 8
GBPCHF 8
EURGBP 8
NZDJPY 7
NZDCAD 7
USDCHF 7
NZDCHF 7
GBPNZD 6
GBPUSD 6
EURNZD 6
EURAUD 5
USDJPY 5
USDCAD 5
XAUUSD 4
CHFJPY 4
EURCAD 3
AUDCHF 2
NZDUSD 2
EURCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD 25
AUDNZD 9
CADJPY 23
GBPCAD 14
EURJPY 12
XAGUSD 165
EURUSD 15
GBPJPY 24
AUDJPY 15
GBPCHF 24
EURGBP 7
NZDJPY 9
NZDCAD 11
USDCHF 12
NZDCHF 6
GBPNZD 13
GBPUSD 14
EURNZD 15
EURAUD 16
USDJPY 12
USDCAD 12
XAUUSD 20
CHFJPY 7
EURCAD 10
AUDCHF 2
NZDUSD 7
EURCHF 4
AUDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD 2.8K
AUDNZD 1.3K
CADJPY 2.6K
GBPCAD 1.9K
EURJPY -43
XAGUSD 3.3K
EURUSD 1.5K
GBPJPY 3.7K
AUDJPY 1.8K
GBPCHF 947
EURGBP 158
NZDJPY 26
NZDCAD 1.5K
USDCHF -1.8K
NZDCHF -490
GBPNZD 2.3K
GBPUSD 1.4K
EURNZD 2.7K
EURAUD 2.5K
USDJPY 548
USDCAD 1.6K
XAUUSD 2.1K
CHFJPY 744
EURCAD 1.4K
AUDCHF -72
NZDUSD 695
EURCHF 306
AUDUSD 567
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.55 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +63.59 USD
最大連続損失: -11.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
VARIANSE-Main
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 25
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GKFX-Live-5
0.00 × 1
Swissquote-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
Exness-Real11
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
390 より多く...
Full Automatic Trade with Quantum EA
レビューなし
2025.12.11 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Share of trading days is too low
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 03:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
