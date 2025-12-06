- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
190
利益トレード:
165 (86.84%)
損失トレード:
25 (13.16%)
ベストトレード:
25.55 USD
最悪のトレード:
-19.64 USD
総利益:
630.81 USD (48 543 pips)
総損失:
-122.07 USD (12 507 pips)
最大連続の勝ち:
19 (63.59 USD)
最大連続利益:
84.80 USD (18)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
98.70%
最大入金額:
7.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
25.90
長いトレード:
132 (69.47%)
短いトレード:
58 (30.53%)
プロフィットファクター:
5.17
期待されたペイオフ:
2.68 USD
平均利益:
3.82 USD
平均損失:
-4.88 USD
最大連続の負け:
2 (-11.91 USD)
最大連続損失:
-19.64 USD (1)
月間成長:
25.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19.64 USD (0.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.79% (19.64 USD)
エクイティによる:
7.22% (165.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|16
|AUDNZD
|13
|CADJPY
|12
|GBPCAD
|11
|EURJPY
|10
|XAGUSD
|9
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|8
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|8
|NZDJPY
|7
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|7
|NZDCHF
|7
|GBPNZD
|6
|GBPUSD
|6
|EURNZD
|6
|EURAUD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|5
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|25
|AUDNZD
|9
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|14
|EURJPY
|12
|XAGUSD
|165
|EURUSD
|15
|GBPJPY
|24
|AUDJPY
|15
|GBPCHF
|24
|EURGBP
|7
|NZDJPY
|9
|NZDCAD
|11
|USDCHF
|12
|NZDCHF
|6
|GBPNZD
|13
|GBPUSD
|14
|EURNZD
|15
|EURAUD
|16
|USDJPY
|12
|USDCAD
|12
|XAUUSD
|20
|CHFJPY
|7
|EURCAD
|10
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|7
|EURCHF
|4
|AUDUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|2.8K
|AUDNZD
|1.3K
|CADJPY
|2.6K
|GBPCAD
|1.9K
|EURJPY
|-43
|XAGUSD
|3.3K
|EURUSD
|1.5K
|GBPJPY
|3.7K
|AUDJPY
|1.8K
|GBPCHF
|947
|EURGBP
|158
|NZDJPY
|26
|NZDCAD
|1.5K
|USDCHF
|-1.8K
|NZDCHF
|-490
|GBPNZD
|2.3K
|GBPUSD
|1.4K
|EURNZD
|2.7K
|EURAUD
|2.5K
|USDJPY
|548
|USDCAD
|1.6K
|XAUUSD
|2.1K
|CHFJPY
|744
|EURCAD
|1.4K
|AUDCHF
|-72
|NZDUSD
|695
|EURCHF
|306
|AUDUSD
|567
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.55 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +63.59 USD
最大連続損失: -11.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 25
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
