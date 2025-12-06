- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
188
盈利交易:
163 (86.70%)
亏损交易:
25 (13.30%)
最好交易:
25.55 USD
最差交易:
-19.64 USD
毛利:
623.99 USD (47 495 pips)
毛利亏损:
-122.07 USD (12 507 pips)
最大连续赢利:
19 (63.59 USD)
最大连续盈利:
84.80 USD (18)
夏普比率:
0.47
交易活动:
98.70%
最大入金加载:
7.32%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
90
平均持有时间:
2 天
采收率:
25.56
长期交易:
131 (69.68%)
短期交易:
57 (30.32%)
利润因子:
5.11
预期回报:
2.67 USD
平均利润:
3.83 USD
平均损失:
-4.88 USD
最大连续失误:
2 (-11.91 USD)
最大连续亏损:
-19.64 USD (1)
每月增长:
25.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.64 USD (0.79%)
相对跌幅:
结余:
0.79% (19.64 USD)
净值:
7.22% (165.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|16
|AUDNZD
|13
|CADJPY
|12
|GBPCAD
|11
|EURJPY
|10
|XAGUSD
|9
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|8
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|8
|NZDJPY
|7
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|7
|NZDCHF
|7
|GBPNZD
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|5
|EURNZD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|5
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|4
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|25
|AUDNZD
|9
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|14
|EURJPY
|12
|XAGUSD
|165
|EURUSD
|15
|GBPJPY
|24
|AUDJPY
|15
|GBPCHF
|24
|EURGBP
|7
|NZDJPY
|9
|NZDCAD
|11
|USDCHF
|12
|NZDCHF
|6
|GBPNZD
|13
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|16
|EURNZD
|13
|USDJPY
|12
|USDCAD
|12
|XAUUSD
|20
|CHFJPY
|7
|EURCAD
|6
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|7
|EURCHF
|4
|AUDUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|2.8K
|AUDNZD
|1.3K
|CADJPY
|2.6K
|GBPCAD
|1.9K
|EURJPY
|-43
|XAGUSD
|3.3K
|EURUSD
|1.5K
|GBPJPY
|3.7K
|AUDJPY
|1.8K
|GBPCHF
|947
|EURGBP
|158
|NZDJPY
|26
|NZDCAD
|1.5K
|USDCHF
|-1.8K
|NZDCHF
|-490
|GBPNZD
|2.3K
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|2.5K
|EURNZD
|2.3K
|USDJPY
|548
|USDCAD
|1.6K
|XAUUSD
|2.1K
|CHFJPY
|744
|EURCAD
|801
|AUDCHF
|-72
|NZDUSD
|695
|EURCHF
|306
|AUDUSD
|567
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.55 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +63.59 USD
最大连续亏损: -11.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 25
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
Full Automatic Trade with Quantum EA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
3
100%
188
86%
99%
5.11
2.67
USD
USD
7%
1:500