Signale / MetaTrader 4 / Quantum 2026
Amir Syarifudin

Quantum 2026

Amir Syarifudin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
192
Gewinntrades:
167 (86.97%)
Verlusttrades:
25 (13.02%)
Bester Trade:
25.55 USD
Schlechtester Trade:
-19.64 USD
Bruttoprofit:
639.99 USD (49 243 pips)
Bruttoverlust:
-122.07 USD (12 507 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (63.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
84.80 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
98.70%
Max deposit load:
7.32%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
68
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
26.37
Long-Positionen:
134 (69.79%)
Short-Positionen:
58 (30.21%)
Profit-Faktor:
5.24
Mathematische Gewinnerwartung:
2.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-11.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.64 USD (1)
Wachstum pro Monat :
25.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
19.64 USD (0.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.79% (19.64 USD)
Kapital:
7.71% (194.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD 16
AUDNZD 13
CADJPY 12
GBPCAD 11
EURJPY 10
GBPCHF 10
XAGUSD 9
EURUSD 9
GBPJPY 8
AUDJPY 8
EURGBP 8
NZDJPY 7
NZDCAD 7
USDCHF 7
NZDCHF 7
GBPNZD 6
GBPUSD 6
EURNZD 6
EURAUD 5
USDJPY 5
USDCAD 5
XAUUSD 4
CHFJPY 4
EURCAD 3
AUDCHF 2
NZDUSD 2
EURCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 25
AUDNZD 9
CADJPY 23
GBPCAD 14
EURJPY 12
GBPCHF 33
XAGUSD 165
EURUSD 15
GBPJPY 24
AUDJPY 15
EURGBP 7
NZDJPY 9
NZDCAD 11
USDCHF 12
NZDCHF 6
GBPNZD 13
GBPUSD 14
EURNZD 15
EURAUD 16
USDJPY 12
USDCAD 12
XAUUSD 20
CHFJPY 7
EURCAD 10
AUDCHF 2
NZDUSD 7
EURCHF 4
AUDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD 2.8K
AUDNZD 1.3K
CADJPY 2.6K
GBPCAD 1.9K
EURJPY -43
GBPCHF 1.6K
XAGUSD 3.3K
EURUSD 1.5K
GBPJPY 3.7K
AUDJPY 1.8K
EURGBP 158
NZDJPY 26
NZDCAD 1.5K
USDCHF -1.8K
NZDCHF -490
GBPNZD 2.3K
GBPUSD 1.4K
EURNZD 2.7K
EURAUD 2.5K
USDJPY 548
USDCAD 1.6K
XAUUSD 2.1K
CHFJPY 744
EURCAD 1.4K
AUDCHF -72
NZDUSD 695
EURCHF 306
AUDUSD 567
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.55 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +63.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
VARIANSE-Main
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 25
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GKFX-Live-5
0.00 × 1
Swissquote-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
Exness-Real11
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Full Automatic Trade with Quantum EA
Keine Bewertungen
2025.12.11 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Share of trading days is too low
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 03:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Quantum 2026
30 USD pro Monat
26%
0
0
USD
2.5K
USD
4
100%
192
86%
99%
5.24
2.70
USD
8%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.