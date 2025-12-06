- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
160 (86.48%)
Убыточных трейдов:
25 (13.51%)
Лучший трейд:
25.55 USD
Худший трейд:
-19.64 USD
Общая прибыль:
614.32 USD (46 069 pips)
Общий убыток:
-122.07 USD (12 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (63.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.80 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
7.32%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
25.06
Длинных трейдов:
128 (69.19%)
Коротких трейдов:
57 (30.81%)
Профит фактор:
5.03
Мат. ожидание:
2.66 USD
Средняя прибыль:
3.84 USD
Средний убыток:
-4.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-11.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.64 USD (1)
Прирост в месяц:
24.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.64 USD (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.79% (19.64 USD)
По эквити:
7.22% (165.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|16
|AUDNZD
|13
|GBPCAD
|11
|EURJPY
|10
|CADJPY
|10
|XAGUSD
|9
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|8
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|8
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|7
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|7
|NZDCHF
|7
|GBPNZD
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|5
|EURNZD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|5
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|4
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|25
|AUDNZD
|9
|GBPCAD
|14
|EURJPY
|12
|CADJPY
|15
|XAGUSD
|165
|EURUSD
|15
|GBPJPY
|24
|GBPCHF
|24
|EURGBP
|7
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|13
|NZDCAD
|11
|USDCHF
|12
|NZDCHF
|6
|GBPNZD
|13
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|16
|EURNZD
|13
|USDJPY
|12
|USDCAD
|12
|XAUUSD
|20
|CHFJPY
|7
|EURCAD
|6
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|7
|EURCHF
|4
|AUDUSD
|6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|2.8K
|AUDNZD
|1.3K
|GBPCAD
|1.9K
|EURJPY
|-43
|CADJPY
|1.4K
|XAGUSD
|3.3K
|EURUSD
|1.5K
|GBPJPY
|3.7K
|GBPCHF
|947
|EURGBP
|158
|NZDJPY
|26
|AUDJPY
|1.5K
|NZDCAD
|1.5K
|USDCHF
|-1.8K
|NZDCHF
|-490
|GBPNZD
|2.3K
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|2.5K
|EURNZD
|2.3K
|USDJPY
|548
|USDCAD
|1.6K
|XAUUSD
|2.1K
|CHFJPY
|744
|EURCAD
|801
|AUDCHF
|-72
|NZDUSD
|695
|EURCHF
|306
|AUDUSD
|567
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.55 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +63.59 USD
Макс. убыток в серии: -11.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
FXCC-Live
|0.00 × 5
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
Exness-Real18
|0.00 × 25
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
Exness-Real11
|0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
JFD-Live02
|0.00 × 3
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
еще 390...
Full Automatic Trade with Quantum EA
