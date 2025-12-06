СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Quantum 2026
Amir Syarifudin

Quantum 2026

Amir Syarifudin
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 25%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
160 (86.48%)
Убыточных трейдов:
25 (13.51%)
Лучший трейд:
25.55 USD
Худший трейд:
-19.64 USD
Общая прибыль:
614.32 USD (46 069 pips)
Общий убыток:
-122.07 USD (12 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (63.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.80 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
7.32%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
25.06
Длинных трейдов:
128 (69.19%)
Коротких трейдов:
57 (30.81%)
Профит фактор:
5.03
Мат. ожидание:
2.66 USD
Средняя прибыль:
3.84 USD
Средний убыток:
-4.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-11.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.64 USD (1)
Прирост в месяц:
24.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.64 USD (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.79% (19.64 USD)
По эквити:
7.22% (165.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 16
AUDNZD 13
GBPCAD 11
EURJPY 10
CADJPY 10
XAGUSD 9
EURUSD 9
GBPJPY 8
GBPCHF 8
EURGBP 8
NZDJPY 7
AUDJPY 7
NZDCAD 7
USDCHF 7
NZDCHF 7
GBPNZD 6
GBPUSD 6
EURAUD 5
EURNZD 5
USDJPY 5
USDCAD 5
XAUUSD 4
CHFJPY 4
EURCAD 2
AUDCHF 2
NZDUSD 2
EURCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 25
AUDNZD 9
GBPCAD 14
EURJPY 12
CADJPY 15
XAGUSD 165
EURUSD 15
GBPJPY 24
GBPCHF 24
EURGBP 7
NZDJPY 9
AUDJPY 13
NZDCAD 11
USDCHF 12
NZDCHF 6
GBPNZD 13
GBPUSD 14
EURAUD 16
EURNZD 13
USDJPY 12
USDCAD 12
XAUUSD 20
CHFJPY 7
EURCAD 6
AUDCHF 2
NZDUSD 7
EURCHF 4
AUDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD 2.8K
AUDNZD 1.3K
GBPCAD 1.9K
EURJPY -43
CADJPY 1.4K
XAGUSD 3.3K
EURUSD 1.5K
GBPJPY 3.7K
GBPCHF 947
EURGBP 158
NZDJPY 26
AUDJPY 1.5K
NZDCAD 1.5K
USDCHF -1.8K
NZDCHF -490
GBPNZD 2.3K
GBPUSD 1.4K
EURAUD 2.5K
EURNZD 2.3K
USDJPY 548
USDCAD 1.6K
XAUUSD 2.1K
CHFJPY 744
EURCAD 801
AUDCHF -72
NZDUSD 695
EURCHF 306
AUDUSD 567
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.55 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +63.59 USD
Макс. убыток в серии: -11.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
VARIANSE-Main
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 25
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
GKFX-Live-5
0.00 × 1
Swissquote-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
Exness-Real11
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
еще 390...
Full Automatic Trade with Quantum EA
Нет отзывов
2025.12.11 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Share of trading days is too low
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 03:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quantum 2026
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
2.5K
USD
3
100%
185
86%
99%
5.03
2.66
USD
7%
1:500
