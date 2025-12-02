- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
128
Profit Trades:
110 (85.93%)
Loss Trades:
18 (14.06%)
Best trade:
33.66 USD
Worst trade:
-256.17 USD
Gross Profit:
294.01 USD (43 602 pips)
Gross Loss:
-292.92 USD (14 562 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (25.11 USD)
Maximal consecutive profit:
45.38 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
75.84%
Max deposit load:
13.15%
Latest trade:
6 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
0.00
Long Trades:
102 (79.69%)
Short Trades:
26 (20.31%)
Profit Factor:
1.00
Expected Payoff:
0.01 USD
Average Profit:
2.67 USD
Average Loss:
-16.27 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-5.74 USD)
Maximal consecutive loss:
-256.17 USD (1)
Monthly growth:
0.24%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
256.17 USD (36.36%)
Relative drawdown:
By Balance:
36.36% (256.17 USD)
By Equity:
45.74% (322.30 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|USDJPY
|35
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|5
|USTEC
|5
|XRPUSD
|2
|ETHUSD
|2
|VIX
|1
|ADAUSD
|1
|DOGEUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-100
|USDJPY
|52
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|11
|GBPJPY
|0
|USTEC
|7
|XRPUSD
|2
|ETHUSD
|3
|VIX
|-1
|ADAUSD
|0
|DOGEUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|USDJPY
|4.7K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|678
|GBPJPY
|113
|USTEC
|9.3K
|XRPUSD
|2K
|ETHUSD
|14K
|VIX
|-44
|ADAUSD
|626
|DOGEUSD
|273
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +33.66 USD
Worst trade: -256 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +25.11 USD
Maximal consecutive loss: -5.74 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live04" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
|
ICMarkets-Live07
|0.81 × 725
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
|
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
