- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
110 (85.93%)
Убыточных трейдов:
18 (14.06%)
Лучший трейд:
33.66 USD
Худший трейд:
-256.17 USD
Общая прибыль:
294.01 USD (43 602 pips)
Общий убыток:
-292.92 USD (14 562 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (25.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.38 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
75.84%
Макс. загрузка депозита:
13.15%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
102 (79.69%)
Коротких трейдов:
26 (20.31%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
2.67 USD
Средний убыток:
-16.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-256.17 USD (1)
Прирост в месяц:
0.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
256.17 USD (36.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.36% (256.17 USD)
По эквити:
45.74% (322.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|USDJPY
|35
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|5
|USTEC
|5
|XRPUSD
|2
|ETHUSD
|2
|VIX
|1
|ADAUSD
|1
|DOGEUSD
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-100
|USDJPY
|52
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|11
|GBPJPY
|0
|USTEC
|7
|XRPUSD
|2
|ETHUSD
|3
|VIX
|-1
|ADAUSD
|0
|DOGEUSD
|0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|USDJPY
|4.7K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|678
|GBPJPY
|113
|USTEC
|9.3K
|XRPUSD
|2K
|ETHUSD
|14K
|VIX
|-44
|ADAUSD
|626
|DOGEUSD
|273
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.66 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.11 USD
Макс. убыток в серии: -5.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Tradeview-Live
|0.00 × 1
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
|0.81 × 725
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
еще 85...
