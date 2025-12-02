Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 5 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 4 Pepperstone-Demo01 0.00 × 3 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.53 × 131 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 VantageFXInternational-Live 2 0.67 × 3 Tickmill-Live 0.67 × 1452 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 Tickmill-Live02 0.74 × 2245 ICMarkets-Live07 0.81 × 725 ICMarkets-Live18 0.84 × 105 ICMarketsSC-Live23 0.88 × 43 ICMarketsSC-Live04 1.05 × 82 ICMarketsSC-Live15 1.14 × 1177 ICMarkets-Live12 1.16 × 1127 ICMarketsSC-Live03 1.18 × 22 Tickcopy-Real 1.20 × 5 EurotradeSA-Live01 1.22 × 18 ICMarketsSC-Live06 1.33 × 882 еще 85...