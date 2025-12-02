СигналыРазделы
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeTick

Jose Carlos Miranda Reyes
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
Tickmill-Live04
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
110 (85.93%)
Убыточных трейдов:
18 (14.06%)
Лучший трейд:
33.66 USD
Худший трейд:
-256.17 USD
Общая прибыль:
294.01 USD (43 602 pips)
Общий убыток:
-292.92 USD (14 562 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (25.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.38 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
75.84%
Макс. загрузка депозита:
13.15%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
102 (79.69%)
Коротких трейдов:
26 (20.31%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
2.67 USD
Средний убыток:
-16.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-256.17 USD (1)
Прирост в месяц:
0.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
256.17 USD (36.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.36% (256.17 USD)
По эквити:
45.74% (322.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 51
USDJPY 35
EURUSD 17
GBPUSD 8
GBPJPY 5
USTEC 5
XRPUSD 2
ETHUSD 2
VIX 1
ADAUSD 1
DOGEUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -100
USDJPY 52
EURUSD 27
GBPUSD 11
GBPJPY 0
USTEC 7
XRPUSD 2
ETHUSD 3
VIX -1
ADAUSD 0
DOGEUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.4K
USDJPY 4.7K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 678
GBPJPY 113
USTEC 9.3K
XRPUSD 2K
ETHUSD 14K
VIX -44
ADAUSD 626
DOGEUSD 273
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.66 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.11 USD
Макс. убыток в серии: -5.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.81 × 725
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
еще 85...
Нет отзывов
2025.12.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 14:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EpicGameTradeTick
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
449
USD
5
0%
128
85%
76%
1.00
0.01
USD
46%
1:300
