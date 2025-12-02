シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EpicGameTradeTick
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeTick

Jose Carlos Miranda Reyes
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
Tickmill-Live04
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
128
利益トレード:
110 (85.93%)
損失トレード:
18 (14.06%)
ベストトレード:
33.66 USD
最悪のトレード:
-256.17 USD
総利益:
294.01 USD (43 602 pips)
総損失:
-292.92 USD (14 562 pips)
最大連続の勝ち:
13 (25.11 USD)
最大連続利益:
45.38 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
75.84%
最大入金額:
13.15%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
102 (79.69%)
短いトレード:
26 (20.31%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
2.67 USD
平均損失:
-16.27 USD
最大連続の負け:
2 (-5.74 USD)
最大連続損失:
-256.17 USD (1)
月間成長:
0.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
256.17 USD (36.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.36% (256.17 USD)
エクイティによる:
45.74% (322.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 51
USDJPY 35
EURUSD 17
GBPUSD 8
GBPJPY 5
USTEC 5
XRPUSD 2
ETHUSD 2
VIX 1
ADAUSD 1
DOGEUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -100
USDJPY 52
EURUSD 27
GBPUSD 11
GBPJPY 0
USTEC 7
XRPUSD 2
ETHUSD 3
VIX -1
ADAUSD 0
DOGEUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -4.4K
USDJPY 4.7K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 678
GBPJPY 113
USTEC 9.3K
XRPUSD 2K
ETHUSD 14K
VIX -44
ADAUSD 626
DOGEUSD 273
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +33.66 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +25.11 USD
最大連続損失: -5.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.81 × 725
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 14:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EpicGameTradeTick
30 USD/月
0%
0
0
USD
449
USD
5
0%
128
85%
76%
1.00
0.01
USD
46%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください