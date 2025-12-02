SeñalesSecciones
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeTick

Jose Carlos Miranda Reyes
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
Tickmill-Live04
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
128
Transacciones Rentables:
110 (85.93%)
Transacciones Irrentables:
18 (14.06%)
Mejor transacción:
33.66 USD
Peor transacción:
-256.17 USD
Beneficio Bruto:
294.01 USD (43 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-292.92 USD (14 562 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (25.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
75.84%
Carga máxima del depósito:
13.15%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
102 (79.69%)
Transacciones Cortas:
26 (20.31%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.01 USD
Beneficio medio:
2.67 USD
Pérdidas medias:
-16.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-256.17 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
256.17 USD (36.36%)
Reducción relativa:
De balance:
36.36% (256.17 USD)
De fondos:
45.74% (322.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 51
USDJPY 35
EURUSD 17
GBPUSD 8
GBPJPY 5
USTEC 5
XRPUSD 2
ETHUSD 2
VIX 1
ADAUSD 1
DOGEUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -100
USDJPY 52
EURUSD 27
GBPUSD 11
GBPJPY 0
USTEC 7
XRPUSD 2
ETHUSD 3
VIX -1
ADAUSD 0
DOGEUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -4.4K
USDJPY 4.7K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 678
GBPJPY 113
USTEC 9.3K
XRPUSD 2K
ETHUSD 14K
VIX -44
ADAUSD 626
DOGEUSD 273
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.66 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +25.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.81 × 725
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
otros 85...
No hay comentarios
2025.12.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 14:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
