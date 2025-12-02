- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
128
Transacciones Rentables:
110 (85.93%)
Transacciones Irrentables:
18 (14.06%)
Mejor transacción:
33.66 USD
Peor transacción:
-256.17 USD
Beneficio Bruto:
294.01 USD (43 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-292.92 USD (14 562 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (25.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
75.84%
Carga máxima del depósito:
13.15%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
102 (79.69%)
Transacciones Cortas:
26 (20.31%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.01 USD
Beneficio medio:
2.67 USD
Pérdidas medias:
-16.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-256.17 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
256.17 USD (36.36%)
Reducción relativa:
De balance:
36.36% (256.17 USD)
De fondos:
45.74% (322.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|USDJPY
|35
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|5
|USTEC
|5
|XRPUSD
|2
|ETHUSD
|2
|VIX
|1
|ADAUSD
|1
|DOGEUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-100
|USDJPY
|52
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|11
|GBPJPY
|0
|USTEC
|7
|XRPUSD
|2
|ETHUSD
|3
|VIX
|-1
|ADAUSD
|0
|DOGEUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|USDJPY
|4.7K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|678
|GBPJPY
|113
|USTEC
|9.3K
|XRPUSD
|2K
|ETHUSD
|14K
|VIX
|-44
|ADAUSD
|626
|DOGEUSD
|273
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +33.66 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +25.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
|
ICMarkets-Live07
|0.81 × 725
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
|
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
otros 85...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
449
USD
USD
5
0%
128
85%
76%
1.00
0.01
USD
USD
46%
1:300