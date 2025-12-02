SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EpicGameTradeTick
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeTick

Jose Carlos Miranda Reyes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
Tickmill-Live04
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
128
Gewinntrades:
110 (85.93%)
Verlusttrades:
18 (14.06%)
Bester Trade:
33.66 USD
Schlechtester Trade:
-256.17 USD
Bruttoprofit:
294.01 USD (43 602 pips)
Bruttoverlust:
-292.92 USD (14 562 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (25.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.38 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
75.84%
Max deposit load:
13.15%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
102 (79.69%)
Short-Positionen:
26 (20.31%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-5.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-256.17 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.24%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
256.17 USD (36.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.36% (256.17 USD)
Kapital:
45.74% (322.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 51
USDJPY 35
EURUSD 17
GBPUSD 8
GBPJPY 5
USTEC 5
XRPUSD 2
ETHUSD 2
VIX 1
ADAUSD 1
DOGEUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -100
USDJPY 52
EURUSD 27
GBPUSD 11
GBPJPY 0
USTEC 7
XRPUSD 2
ETHUSD 3
VIX -1
ADAUSD 0
DOGEUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -4.4K
USDJPY 4.7K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 678
GBPJPY 113
USTEC 9.3K
XRPUSD 2K
ETHUSD 14K
VIX -44
ADAUSD 626
DOGEUSD 273
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.66 USD
Schlechtester Trade: -256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.81 × 725
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
Keine Bewertungen
2025.12.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 14:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
