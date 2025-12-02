SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EpicGameTradeTick
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeTick

Jose Carlos Miranda Reyes
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
Tickmill-Live04
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
128
Negociações com lucro:
110 (85.93%)
Negociações com perda:
18 (14.06%)
Melhor negociação:
33.66 USD
Pior negociação:
-256.17 USD
Lucro bruto:
294.01 USD (43 602 pips)
Perda bruta:
-292.92 USD (14 562 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (25.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
75.84%
Depósito máximo carregado:
13.15%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
102 (79.69%)
Negociações curtas:
26 (20.31%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
2.67 USD
Perda média:
-16.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-256.17 USD (1)
Crescimento mensal:
0.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
256.17 USD (36.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.36% (256.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.74% (322.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 51
USDJPY 35
EURUSD 17
GBPUSD 8
GBPJPY 5
USTEC 5
XRPUSD 2
ETHUSD 2
VIX 1
ADAUSD 1
DOGEUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -100
USDJPY 52
EURUSD 27
GBPUSD 11
GBPJPY 0
USTEC 7
XRPUSD 2
ETHUSD 3
VIX -1
ADAUSD 0
DOGEUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -4.4K
USDJPY 4.7K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 678
GBPJPY 113
USTEC 9.3K
XRPUSD 2K
ETHUSD 14K
VIX -44
ADAUSD 626
DOGEUSD 273
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.66 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +25.11 USD
Máxima perda consecutiva: -5.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.81 × 725
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 mais ...
Sem comentários
2025.12.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 14:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
