Telegram User-Account Signal Copier with Dynamic Scaling (Grid) & Basket TP for XAUUSD (MT5)Descripción del Requerimiento:Necesito un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 junto con un puente ejecutable (Bridge) basado en cuenta personal de Telegram (User-Account API session vía número de teléfono) para copiar señales de un canal privado donde soy suscriptor (no administrador).Lógica de Ejecución requerida:Orden Inicial: Debe leer mensajes básicos de mercado como Sell ​​4050 XAUUSD y ejecuta la orden de inmediato a precio de mercado actual con un lote fijo parametrizable (ej. 0.05 lotes cent).Promedios Dinámicos Relativos (Scale-In): El canal envía mensajes nuevos independientes para promediar cuando el precio se va en contra (Formatos: +20 pips, Otros +20 pips del promedio, +30 pips, Otros +50 pips del promedio). El EA debe usar expresiones regulares (Regex) para identificar la palabra "pips" y el número que la antecede. Al detectar el mensaje, debe abrir una nueva orden a mercado en la misma dirección con el mismo lote fijo. Freno de Seguridad: El parámetro Max Orders debe limitar la canasta a un máximo de 5 o 6 posiciones simultáneas. Basket Take Profit (Cierre Grupal): El EA debe calcular el precio promedio de equilibrio (Break-even) de toda la canasta de órdenes abiertas. Debe incluir un parámetro de Basket TP en Dinero de la cuenta (ej. 500 centavos) para cerrar absolutamente todas las posiciones abiertas en el par cuando la suma del flotante sea positiva por ese valor.Cierre por Mensaje: Si entra un mensaje de texto nuevo que diga Cerramos rango o Cerramos rango, el EA debe liquidar todas las posiciones abiertas del par de inmediato a mercado tiene estas imagenes son un ejemplo de las señales y de como se opera en el grupo quiero que sea compatible en todo que lea exactamente todo igual ejecute y vaya operando igual conforme van mandando todo



