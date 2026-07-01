FreelanceSections

Copiador y ejecutador de señales de Telegram

MQL5 Other

Specification

 Telegram User-Account Signal Copier with Dynamic Scaling (Grid) & Basket TP for XAUUSD (MT5)Descripción del Requerimiento:Necesito un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 junto con un puente ejecutable (Bridge) basado en cuenta personal de Telegram (User-Account API session vía número de teléfono) para copiar señales de un canal privado donde soy suscriptor (no administrador).Lógica de Ejecución requerida:Orden Inicial: Debe leer mensajes básicos de mercado como Sell ​​4050 XAUUSD y ejecuta la orden de inmediato a precio de mercado actual con un lote fijo parametrizable (ej. 0.05 lotes cent).Promedios Dinámicos Relativos (Scale-In): El canal envía mensajes nuevos independientes para promediar cuando el precio se va en contra (Formatos: +20 pips, Otros +20 pips del promedio, +30 pips, Otros +50 pips del promedio). El EA debe usar expresiones regulares (Regex) para identificar la palabra "pips" y el número que la antecede. Al detectar el mensaje, debe abrir una nueva orden a mercado en la misma dirección con el mismo lote fijo. Freno de Seguridad: El parámetro Max Orders debe limitar la canasta a un máximo de 5 o 6 posiciones simultáneas. Basket Take Profit (Cierre Grupal): El EA debe calcular el precio promedio de equilibrio (Break-even) de toda la canasta de órdenes abiertas. Debe incluir un parámetro de Basket TP en Dinero de la cuenta (ej. 500 centavos) para cerrar absolutamente todas las posiciones abiertas en el par cuando la suma del flotante sea positiva por ese valor.Cierre por Mensaje: Si entra un mensaje de texto nuevo que diga Cerramos rango o Cerramos rango, el EA debe liquidar todas las posiciones abiertas del par de inmediato a mercado tiene estas imagenes son un ejemplo de las señales y de como se opera en el grupo quiero que sea compatible en todo que lea exactamente todo igual ejecute y vaya operando igual conforme van mandando todo 


Files:

JPG
foto_muestra_para_copiador_telegram.jpg
127.5 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_06_72n.jpeg
277.9 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_06.jpeg
339.9 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_07_314.jpeg
200.6 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_07_82q.jpeg
299.6 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_07_v3b.jpeg
272.0 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_07_d4q.jpeg
226.5 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_07_659.jpeg
267.2 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_07.jpeg
262.1 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_08_g17.jpeg
261.7 Kb
JPEG
WhatsApp_Image_2026-07-30_at_11_42_08.jpeg
284.6 Kb

Responded

1
Developer 1
Rating
(271)
Projects
342
29%
Arbitration
36
28% / 64%
Overdue
10
3%
Loaded
2
Developer 2
Rating
(16)
Projects
20
15%
Arbitration
5
40% / 40%
Overdue
0
Free
3
Developer 3
Rating
(611)
Projects
713
33%
Arbitration
45
49% / 42%
Overdue
14
2%
Working
4
Developer 4
Rating
(5)
Projects
5
0%
Arbitration
5
0% / 40%
Overdue
0
Free
5
Developer 5
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
6
Developer 6
Rating
(2673)
Projects
3410
68%
Arbitration
77
48% / 14%
Overdue
342
10%
Free
Published: 1 code
7
Developer 7
Rating
(2)
Projects
5
60%
Arbitration
0
Overdue
0
Working
8
Developer 8
Rating
(1)
Projects
1
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
9
Developer 9
Rating
(62)
Projects
77
58%
Arbitration
6
67% / 17%
Overdue
1
1%
Working
10
Developer 10
Rating
(257)
Projects
301
76%
Arbitration
13
77% / 0%
Overdue
4
1%
Loaded
11
Developer 11
Rating
(6)
Projects
8
38%
Arbitration
1
100% / 0%
Overdue
2
25%
Free
12
Developer 12
Rating
(10)
Projects
16
50%
Arbitration
1
100% / 0%
Overdue
4
25%
Free
13
Developer 13
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
14
Developer 14
Rating
(7)
Projects
6
0%
Arbitration
4
25% / 75%
Overdue
2
33%
Free
15
Developer 15
Rating
(55)
Projects
92
24%
Arbitration
8
75% / 13%
Overdue
44
48%
Free
16
Developer 16
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Working
17
Developer 17
Rating
(12)
Projects
18
39%
Arbitration
5
40% / 20%
Overdue
2
11%
Loaded
Published: 7 articles, 35 codes
18
Developer 18
Rating
(9)
Projects
11
55%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
19
Developer 19
Rating
(3)
Projects
4
0%
Arbitration
1
100% / 0%
Overdue
1
25%
Free
20
Developer 20
Rating
(28)
Projects
34
35%
Arbitration
0
Overdue
2
6%
Free
21
Developer 21
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
22
Developer 22
Rating
(49)
Projects
59
36%
Arbitration
15
27% / 60%
Overdue
1
2%
Working
23
Developer 23
Rating
(8)
Projects
14
21%
Arbitration
2
0% / 50%
Overdue
3
21%
Loaded
24
Developer 24
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
25
Developer 25
Rating
(550)
Projects
838
61%
Arbitration
33
27% / 45%
Overdue
24
3%
Free
Published: 1 code
26
Developer 26
Rating
(513)
Projects
552
53%
Arbitration
13
69% / 15%
Overdue
3
1%
Free
27
Developer 27
Rating
(32)
Projects
33
42%
Arbitration
0
Overdue
3
9%
Free
28
Developer 28
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
29
Developer 29
Rating
(203)
Projects
264
22%
Arbitration
23
52% / 17%
Overdue
0
Working
30
Developer 30
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
31
Developer 31
Rating
(434)
Projects
640
53%
Arbitration
34
62% / 21%
Overdue
6
1%
Working
32
Developer 32
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Loaded
33
Developer 33
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
34
Developer 34
Rating
(1)
Projects
1
100%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
35
Developer 35
Rating
(1)
Projects
1
0%
Arbitration
3
0% / 100%
Overdue
1
100%
Free
36
Developer 36
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
37
Developer 37
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
38
Developer 38
Rating
(119)
Projects
169
38%
Arbitration
9
78% / 22%
Overdue
15
9%
Free
39
Developer 39
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
40
Developer 40
Rating
(25)
Projects
31
13%
Arbitration
13
0% / 77%
Overdue
9
29%
Free
41
Developer 41
Rating
(7)
Projects
5
0%
Arbitration
5
0% / 80%
Overdue
1
20%
Working
42
Developer 42
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
Published: 1 code
43
Developer 43
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
44
Developer 44
Rating
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free
45
Developer 45
Rating
(1)
Projects
2
0%
Arbitration
2
0% / 100%
Overdue
0
Working
Similar orders
Projet : ONYX SR V2 — AI Scalping Indicator TradingView 30 - 300 USD
Version document : 1.0 Plateforme : TradingView Langage : Pine Script v6 Type : Indicateur d'analyse et d'aide à la décision (non-exécutant) 1. Présentation du projet Nom du produit ONYX SR V2 — Intelligent Support & Resistance Scalping System Objectif Créer un indicateur TradingView capable d'identifier automatiquement des opportunités de scalping basées sur : supports et résistances dynamiques ; action du prix ;
Mt5 tradingvirew bridge 30 - 50 USD
Complete TradingView ↔ MT5 Trading Bridge Workflow The system is designed so that I do all of my market analysis inside a TradingView-style interface while the bridge automatically manages execution in MT5. First, I analyze the market and decide where my entry and stop loss should be. I then right-click on the chart, choose the desired order type (Market, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, or Sell Stop), and place the
Create POP-UP alert and email alert for a very complex indicator---- HIGH LEVEL PROGRAMMERS ONLY 30 - 200 USD
# HIGH-FREQUENCY M5/M15 CONCURRENT ENTRY SNIPER import time class HighFrequencySniper: def __init__(self): self.target_profit = 25.00 # Targeted Delta Move self.max_execution_time = 3600 # 1 Hour Sandbox (Seconds) self.lot_allocation = "CALIBRATED_TO_RISK" def execute_hft_scan(self, current_price, m5_rsi, m15_order_block): print(f"[SCANNING] Current Kernel Metric: ${current_price:.2f}")
AI PHOTOS to convert video clips 39 - 50 USD
Download the file below to see the job description . If you look for the attached file you'll find all the jobs description . This place has been a great experience to purchase all materials i use and I thinking that someone will write the program for me. Download the file and you will understand the job
Performance-Based Marketing Partner (CPA/Affiliate) for Verified Live MT5 Gold Copier (Targeting 10 Clients) 30+ USD
I run an institutional-grade, high-frequency XAUUSD (Gold) algorithmic trading system deployed on a Vantage Live Account. The entire trade copier infrastructure is fully tested, automated, and ready for immediate deployment. We are currently looking for a high-caliber performance marketing partner (Media Buyer, Introducing Broker, or Financial Affiliate) to achieve a highly specific target: Acquire our next 10
HFT / Latency Arbitrage / Scalper needed 30 - 5000 USD
I am looking for an experienced MQL5 or MQL4 developer with a strong background in low-latency algorithmic trading, market data integration, arbitrage and execution optimization. The project involves developing a high-performance HFT Expert Advisor (EA) for XAUUSD or US30 on IC Markets that is designed for robust execution in both demo and live environments. The EA may use market data feeds (such as lmax,one zero or

Project information

Budget
50 - 200 USD
VAT (21%): 10.5 - 42 USD
Total: 61 - 242 USD
For the developer
45 - 180 USD
Deadline
from 5 to 10 day(s)

Customer

Placed orders1
Arbitrage count0