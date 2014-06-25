Indicators: Дивергенция на стандартном Стохастике
А вот как он будет работать на МТ5 ?
Рекомендую добавить в переменные:
продолжение линий обратной дивергенции на заданное кол-во баров по горизонтали и задавать их смещение от экстрэмумов (задание целей),
и параллельно и симметрично горизонтальному отрезку такой же отрезок на уровне предыдущего фрактала и\или самого бара отсчета расхождения
(пробой\отскок уровня т.е. 3 параллельных отрезка и можно вариант на графике и еще вариант на индикаторе)
а также нумерацию расхождений до каждой смены направления (косвенно определит волны) и разный цвет номеров у дивергенции и конвергенции.
Нюанс: обратная дивергенция (отрезок прямой) не может пересекать бары графика (отключаемая опция), а кривые индикатора может.
Можно задать максимальный (и минимальный) размер отрезков (в барах) между фракталами для определения расхождений
Можно задать количество отрезков расхождений от бара (от одной линии к фракталу до ...)
Можно задавать 3-х барные и более фракталы
Можно добавить для других индикаторов iCustom
Можно добавить определение расхождений по Хай, Лоу ...
Можно добавить запаздывание\опережение экстремумов индикатора по отношению к экстремумам графика и условие пересечения кривых индикатора
Можно добавить 12 вариантов дивергенций и конвергенций
...
Можно задать и силу расхождений.
Можно добавить и "внутренние" расхождения.
...
Можно применить для рэндж баров
А вот как он будет работать на МТ5 ?
...
... можно сделать, только я не вижу в этом необходимости. Например, 12 вариантов дивергенций и конвергенций - зачем?
для того чтобы не просто проиллюстрировать расхождения, а создать на основе индикатора прибыльную стратегию. в таком виде прибыльная не получится. а 12 видов позволят частично оценить силу расхождений. кроме того интересен этот вариант и для стандартных МАСD, ССI, ADX, KAMA, ВВ ... (нестандартные, если интересно, вышлю).
Диверы Ваш индикатор рисует по линии %К, а не по линии %D..или Вы просто не знаете или намеренно вводите всех в заблуждение!!!??????!!!!!
Если не знаете, то для меня совершенно непонятно как можно создавать индикатор не потрудившись узнать как правильно работать с индикатором, просто просмотреть заметки на полях Лейна, который собственно и создал стохастический осцилятор, тем более его книжка есть в сети и на русском языке !!!!
......В работе со стохастиком важно понимать, что имеется только ОДИН правильный сигнал. Этим сигналом является дивиргенция/конвергенция (расхождение) между %D и ценой акции, с которой вы работаете.
.... да и о скрытых дивергенциях (чертятся у Вас пунктирными линиями) Лейн то же ничего не писал, так что возможность их отключения так же была бы не лишней !!!!
Если же вы вводите людей в заблуждение намеренно, то какая Вам от этого польза ???
Диверы Ваш индикатор рисует по линии %К, а не по линии %D..или Вы просто не знаете или намеренно вводите всех в заблуждение!!!??????!!!!!
Если не знаете, то для меня совершенно непонятно как можно создавать индикатор не потрудившись узнать как правильно работать с индикатором, просто просмотреть заметки на полях Лейна, который собственно и создал стохастический осцилятор, тем более его книжка есть в сети и на русском языке !!!!
......В работе со стохастиком важно понимать, что имеется только ОДИН правильный сигнал. Этим сигналом является дивиргенция/конвергенция (расхождение) между %D и ценой акции, с которой вы работаете.
.... да и о скрытых дивергенциях (чертятся у Вас пунктирными линиями) Лейн то же ничего не писал, так что возможность их отключения так же была бы не лишней !!!!
Если же вы вводите людей в заблуждение намеренно, то какая Вам от этого польза ???
Вы знаете, как-то неприятно дискутировать с анонимами, тем более в таком тоне. Отвечаю. Поражен вашей проницательностью. Я в 2011 году договорился с большинством ДЦ о комиссионных за слив депозитов пользователей моего кода, так что да - ввожу в заблуждение намеренно. Что касается Лейна и его заметок на полях - я занят реальной работой, а не теоретическими изысканиями. Был у меня побочный продукт в виде этого индикатора, который меня вполне устраивал - я решил сделать обществу приятное и выложил его без всяких условий. Нравится - используйте. Нет - или не используйте или исправьте, то что сумеете, по своему вкусу. Кстати, в описании индикатора сказано, что "Индикатор является расширением индикатора, приведенного в http://codebase.mql4.com/ru/code/8655 (автор ViDan888), где указаны все подробности применения.". Практически использовался стандартный iStochastic в режиме MOD_MAIN. Странно, Лейна вы читаете, а описание индикатора, к которому предъявляете претензии - нет.
Но удивительно, что только в русскоязычном интернете существует такое количество обиженно-возмущенных пользователей, так что мне тоже совершенно непонятно, как можно хамить незнакомым людям на том основании, что Вы узнали кто такой Лейн. Книги же я предпочитаю читать в оригинале, так что наличие книги на русском языке даже с четырьмя восклицательными знаками не делает ее более ценной для меня.
Желаю Вам покоя и процветания.
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Indicators: Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic
newdigital, 2014.01.22 12:58
How to Trade with Stochastic Oscillator (based on dailyfx.com article)
- Slow Stochastic provides clear signals in a forex strategy
- Take only those signals from overbought or oversold levels
- Filter forex signals so you are taking only those in the direction of the trend
Stochastic is a simple momentum oscillator developed by George C. Lane
in the late 1950’s. Being a momentum oscillator, Stochastic can help
determine when a currency pair is overbought or oversold. Since the
oscillator is over 50 years old, it has stood the test of time, which is
a large reason why many traders use it to this day.
Though there are multiple variations of Stochastic, today we’ll focus solely on Slow Stochastic.
Slow stochastic is found at the bottom of your chart and is made up of two moving averages. These moving averages are bound between 0 and 100. The blue line is the %K line and the red line is the %D line. Since %D is a moving average of %K, the red line will also lag or trail the blue line.
Traders are constantly looking for ways to catch new trends that are developing. Therefore, momentum oscillators can provide clues when the market’s momentum is slowing down, which often precedes a shift in trend. As a result, a trader using stochastic can see these shifts in trend on their chart.
Momentum shifts directions when these two Stochastic lines cross.
Therefore, a trader takes a signal in the direction of the cross when
the blue line crosses the red line.
As you can see from the picture above, the short term trends were detected by Stochastic. However, traders are always looking for ways to improve signals so they can be strengthened. There are two ways we can filter these trades to improve the strength of signal.
1 - Look for Crossovers at Extreme Levels
Naturally, a trader won’t want to take every signal that appears. Some signals are stronger than others. The first filter we can apply to the oscillator is taking cross overs that occur at extreme levels.
Since the oscillator is bound between 0 and 100, overbought is
considered above the 80 level. On the other hand, oversold is considered
below the 20 level. Therefore, cross downs that occur above 80 would
indicate a potential shifting trend lower from overbought levels.
Likewise, a cross up that occurs below 20 would indicate a potential shifting trend higher from oversold levels.
2 - Filter Trades on Higher Time Frame in Trend’s Direction
The second filter we can look to add is a trend filter. If we find a very strong uptrend, the Stochastic oscillator is likely to remain in overbought levels for an extended period of time giving many false sell signals.
We would not want to sell a strong uptrend since more pips are available in the direction of the trend.
Therefore, if we find a strong uptrend, we need to look for a dip or
correction to time a buy entry. That means waiting for an intraday chart
to correct and show oversold readings.
At that point, if Stochastic crosses up from oversold levels, then the selling pressure and momentum is likely alleviated. This provides us a signal to buy which is in alignment with the larger trend.
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Something Interesting to Read April 2014
newdigital, 2014.04.14 20:48
Theory Of Stochastic Processes : With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory
This book is a collection of exercises covering all the main topics in
the modern theory of stochastic processes and its applications,
including finance, actuarial mathematics, queuing theory, and risk
theory.
The aim of this book is to provide the reader with the theoretical and practical material necessary for deeper understanding of the main topics in the theory of stochastic processes and its related fields.
The book is divided into chapters according to the various topics. Each chapter contains problems, hints, solutions, as well as a self-contained theoretical part which gives all the necessary material for solving the problems. References to the literature are also given.
The exercises have various levels of complexity and vary from simple ones, useful for students studying basic notions and technique, to very advanced ones that reveal some important theoretical facts and constructions.
This book is one of the largest collections of problems in the theory of stochastic processes and its applications. The problems in this book can be useful for undergraduate and graduate students, as well as for specialists in the theory of stochastic processes.
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Market Condition Evaluation based on standard indicators in Metatrader 5
newdigital, 2013.02.12 16:44
I promissed here to describe something about divergence. yes, it is related to this thread Market Condition Evaluation based on standard indicators in Metatrader 5
We can write about divergence from the following sources:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
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Дивергенция на стандартном Стохастике:
Author: Sergei