Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
2 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.02 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
2.13 USD (212 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (2.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.13 USD (2)
Sharpe Ratio:
1.12
Trading-Aktivität:
39.04%
Max deposit load:
29.75%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (50.00%)
Short-Positionen:
1 (50.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
4.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
37.78% (18.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.02 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US03-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
