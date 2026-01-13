- 자본
- 축소
트레이드:
1
이익 거래:
1 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.11 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
0.11 USD (10 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
1 (0.11 USD)
연속 최대 이익:
0.11 USD (1)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
8 초
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
1 (100.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.11 USD
평균 이익:
0.11 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
0.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
- 입금량
- 축소
