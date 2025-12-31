- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
12 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.54 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
10.06 USD (10 047 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (10.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.06 USD (12)
Sharpe Ratio:
2.17
Trading-Aktivität:
14.44%
Max deposit load:
10.96%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
12 (100.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
2.47% (10.01 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.54 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|7.16 × 83
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|137.00 × 1
