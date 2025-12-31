SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MAXBACKCOM
Le Chung Dinh

MAXBACKCOM

Le Chung Dinh
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.54 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.06 USD (10 047 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
12 (10.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
2.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
10.96%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
12 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.47% (10.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.54 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.06 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real28
7.16 × 83
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
TitanFX-MT5-01
137.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Updating....
Non ci sono recensioni
2025.12.31 09:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.31 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 07:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 05:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 05:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 04:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati