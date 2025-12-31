SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Coin wrestling
Taha Ebrahim

Coin wrestling

Taha Ebrahim
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
5 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.91 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
12.83 USD (12 804 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (12.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12.83 USD (5)
Sharpe Ratio:
9.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
23 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
5 (100.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
12.83%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.91 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.31 06:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.30 17:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 11:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 11:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
