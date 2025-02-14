Währungen / MBRX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MBRX: Moleculin Biotech Inc
0.40 USD 0.01 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBRX hat sich für heute um -2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.40 bis zu einem Hoch von 0.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Moleculin Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBRX News
- Moleculin Biotech (MBRX) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- H.C. Wainwright bestätigt Kaufempfehlung für Moleculin Biotech mit Kursziel 4,00 US-Dollar
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Moleculin Biotech stock
- Moleculin expands AML trial sites globally, targets 45 patients by Q4
- Moleculin enrolls first EU patients in pivotal AML cancer trial
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Moleculin Biotech Misses Fiscal Q2 EPS
- Moleculin receives European patent notice for cancer drug Annamycin
- Moleculin appoints former Roche executive as strategic advisor
- Moleculin Biotech enters $6.5 million at-the-market equity offering agreement
- Moleculin receives Georgian approval for pivotal AML treatment trial
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX), Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
- Gold Moves Lower; Darden Restaurants Earnings Top Views - Accenture (NYSE:ACN), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Moleculin Biotech prices $5.9 million public offering
- Moleculin Participates in Virtual Investor What This Means Segment
- FDA agrees to Moleculin’s pediatric study plan for cancer drug
- Moleculin Participates in Virtual Investor What This Means Segment
- Moleculin Releases On-Demand KOL Webcast to Discuss Data from its Phase 1B/2 Study of Annamycin for the Treatment of Soft Tissue Sarcoma (STS) Lung Metastases (MB-107)
- Annamycin shows promise in STS lung metastases trial
- Moleculin receives Nasdaq non-compliance notice
- Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Set For A Volatile Start: Analyst Dismisses Chances Of 20%+ S&P 500 Gain For Third Year In A Row, But Says 'Investors Should Be Optimistic' - Bellevue Life Sciences (NASDAQ:BLAC), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
Tagesspanne
0.40 0.42
Jahresspanne
0.25 3.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.41
- Eröffnung
- 0.41
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Tief
- 0.40
- Hoch
- 0.42
- Volumen
- 851
- Tagesänderung
- -2.44%
- Monatsänderung
- 2.56%
- 6-Monatsänderung
- -59.60%
- Jahresänderung
- -85.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K