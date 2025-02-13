QuotazioniSezioni
Valute / MBRX
Tornare a Azioni

MBRX: Moleculin Biotech Inc

0.40 USD 0.01 (2.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MBRX ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.42.

Segui le dinamiche di Moleculin Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBRX News

Intervallo Giornaliero
0.40 0.42
Intervallo Annuale
0.25 3.64
Chiusura Precedente
0.41
Apertura
0.41
Bid
0.40
Ask
0.70
Minimo
0.40
Massimo
0.42
Volume
1.225 K
Variazione giornaliera
-2.44%
Variazione Mensile
2.56%
Variazione Semestrale
-59.60%
Variazione Annuale
-85.92%
21 settembre, domenica