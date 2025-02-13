통화 / MBRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MBRX: Moleculin Biotech Inc
0.40 USD 0.01 (2.44%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MBRX 환율이 오늘 -2.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.40이고 고가는 0.42이었습니다.
Moleculin Biotech Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBRX News
- Moleculin Biotech (MBRX) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Moleculin Biotech stock
- Moleculin expands AML trial sites globally, targets 45 patients by Q4
- Moleculin enrolls first EU patients in pivotal AML cancer trial
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Moleculin Biotech Misses Fiscal Q2 EPS
- Moleculin receives European patent notice for cancer drug Annamycin
- Moleculin appoints former Roche executive as strategic advisor
- Moleculin Biotech enters $6.5 million at-the-market equity offering agreement
- Moleculin receives Georgian approval for pivotal AML treatment trial
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX), Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
- Gold Moves Lower; Darden Restaurants Earnings Top Views - Accenture (NYSE:ACN), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Moleculin Biotech prices $5.9 million public offering
- Moleculin Participates in Virtual Investor What This Means Segment
- FDA agrees to Moleculin’s pediatric study plan for cancer drug
- Moleculin Participates in Virtual Investor What This Means Segment
- Moleculin Releases On-Demand KOL Webcast to Discuss Data from its Phase 1B/2 Study of Annamycin for the Treatment of Soft Tissue Sarcoma (STS) Lung Metastases (MB-107)
- Annamycin shows promise in STS lung metastases trial
- Moleculin receives Nasdaq non-compliance notice
- Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Set For A Volatile Start: Analyst Dismisses Chances Of 20%+ S&P 500 Gain For Third Year In A Row, But Says 'Investors Should Be Optimistic' - Bellevue Life Sciences (NASDAQ:BLAC), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Why Is Blood Cancer Focused Moleculin Biotech Stock Trading More Than 400% On Thursday? - Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
일일 변동 비율
0.40 0.42
년간 변동
0.25 3.64
- 이전 종가
- 0.41
- 시가
- 0.41
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- 저가
- 0.40
- 고가
- 0.42
- 볼륨
- 1.225 K
- 일일 변동
- -2.44%
- 월 변동
- 2.56%
- 6개월 변동
- -59.60%
- 년간 변동율
- -85.92%
20 9월, 토요일