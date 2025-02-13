货币 / MBRX
MBRX: Moleculin Biotech Inc
0.39 USD 0.02 (5.41%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBRX汇率已更改5.41%。当日，交易品种以低点0.37和高点0.41进行交易。
关注Moleculin Biotech Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MBRX新闻
- Moleculin Biotech (MBRX) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Moleculin Biotech stock
- Moleculin expands AML trial sites globally, targets 45 patients by Q4
- Moleculin enrolls first EU patients in pivotal AML cancer trial
- Nasdaq Surges 100 Points; Dollar General Earnings Beat Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Accelerant Holdings (NYSE:ARX)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Moleculin Biotech Misses Fiscal Q2 EPS
- Moleculin receives European patent notice for cancer drug Annamycin
- Moleculin appoints former Roche executive as strategic advisor
- Moleculin Biotech enters $6.5 million at-the-market equity offering agreement
- Moleculin receives Georgian approval for pivotal AML treatment trial
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX), Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
- Gold Moves Lower; Darden Restaurants Earnings Top Views - Accenture (NYSE:ACN), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Moleculin Biotech prices $5.9 million public offering
- Moleculin Participates in Virtual Investor What This Means Segment
- FDA agrees to Moleculin’s pediatric study plan for cancer drug
- Moleculin Releases On-Demand KOL Webcast to Discuss Data from its Phase 1B/2 Study of Annamycin for the Treatment of Soft Tissue Sarcoma (STS) Lung Metastases (MB-107)
- Annamycin shows promise in STS lung metastases trial
- Moleculin receives Nasdaq non-compliance notice
- Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Set For A Volatile Start: Analyst Dismisses Chances Of 20%+ S&P 500 Gain For Third Year In A Row, But Says 'Investors Should Be Optimistic' - Bellevue Life Sciences (NASDAQ:BLAC), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Why Is Blood Cancer Focused Moleculin Biotech Stock Trading More Than 400% On Thursday? - Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
日范围
0.37 0.41
年范围
0.25 3.64
- 前一天收盘价
- 0.37
- 开盘价
- 0.37
- 卖价
- 0.39
- 买价
- 0.69
- 最低价
- 0.37
- 最高价
- 0.41
- 交易量
- 2.068 K
- 日变化
- 5.41%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -60.61%
- 年变化
- -86.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值