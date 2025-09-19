Währungen / GTIM
GTIM: Good Times Restaurants Inc
1.60 USD 0.02 (1.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTIM hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.55 bis zu einem Hoch von 1.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Good Times Restaurants Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.55 1.63
Jahresspanne
1.36 3.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.62
- Eröffnung
- 1.62
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Tief
- 1.55
- Hoch
- 1.63
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- -3.03%
- 6-Monatsänderung
- -33.61%
- Jahresänderung
- -41.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K