GTIM: Good Times Restaurants Inc
1.58 USD 0.04 (2.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GTIM ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.55 e ad un massimo di 1.63.
Segui le dinamiche di Good Times Restaurants Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.55 1.63
Intervallo Annuale
1.36 3.00
- Chiusura Precedente
- 1.62
- Apertura
- 1.62
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Minimo
- 1.55
- Massimo
- 1.63
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- -2.47%
- Variazione Mensile
- -4.24%
- Variazione Semestrale
- -34.44%
- Variazione Annuale
- -42.34%
21 settembre, domenica