GTIM: Good Times Restaurants Inc

1.58 USD 0.04 (2.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GTIM ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.55 e ad un massimo di 1.63.

Segui le dinamiche di Good Times Restaurants Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.55 1.63
Intervallo Annuale
1.36 3.00
Chiusura Precedente
1.62
Apertura
1.62
Bid
1.58
Ask
1.88
Minimo
1.55
Massimo
1.63
Volume
31
Variazione giornaliera
-2.47%
Variazione Mensile
-4.24%
Variazione Semestrale
-34.44%
Variazione Annuale
-42.34%
21 settembre, domenica