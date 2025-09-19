Währungen / BAMU
BAMU: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET
25.26 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAMU hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.26 bis zu einem Hoch von 25.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.26 25.28
Jahresspanne
25.02 25.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.27
- Eröffnung
- 25.28
- Bid
- 25.26
- Ask
- 25.56
- Tief
- 25.26
- Hoch
- 25.28
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.16%
- 6-Monatsänderung
- -0.04%
- Jahresänderung
- -0.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K