KurseKategorien
Währungen / BAMU
Zurück zum Aktien

BAMU: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET

25.26 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAMU hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.26 bis zu einem Hoch von 25.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
25.26 25.28
Jahresspanne
25.02 25.49
Vorheriger Schlusskurs
25.27
Eröffnung
25.28
Bid
25.26
Ask
25.56
Tief
25.26
Hoch
25.28
Volumen
5
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
0.16%
6-Monatsänderung
-0.04%
Jahresänderung
-0.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K