报价部分
货币 / BAMU
回到股票

BAMU: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET

25.26 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BAMU汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.26和高点25.28进行交易。

关注Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
日范围
25.26 25.28
年范围
25.02 25.49
前一天收盘价
25.27
开盘价
25.26
卖价
25.26
买价
25.56
最低价
25.26
最高价
25.28
交易量
6
日变化
-0.04%
月变化
0.16%
6个月变化
-0.04%
年变化
-0.24%
21 九月, 星期日