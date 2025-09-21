货币 / BAMU
BAMU: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET
25.26 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BAMU汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.26和高点25.28进行交易。
关注Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
25.26 25.28
年范围
25.02 25.49
- 前一天收盘价
- 25.27
- 开盘价
- 25.26
- 卖价
- 25.26
- 买价
- 25.56
- 最低价
- 25.26
- 最高价
- 25.28
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -0.04%
- 年变化
- -0.24%
21 九月, 星期日