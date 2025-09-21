QuotazioniSezioni
Valute / BAMU
BAMU: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET

25.26 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAMU ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.26 e ad un massimo di 25.28.

Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.26 25.28
Intervallo Annuale
25.02 25.49
Chiusura Precedente
25.27
Apertura
25.26
Bid
25.26
Ask
25.56
Minimo
25.26
Massimo
25.28
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
0.16%
Variazione Semestrale
-0.04%
Variazione Annuale
-0.24%
21 settembre, domenica