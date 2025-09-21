Valute / BAMU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BAMU: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET
25.26 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BAMU ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.26 e ad un massimo di 25.28.
Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Ultra-Short Bond ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.26 25.28
Intervallo Annuale
25.02 25.49
- Chiusura Precedente
- 25.27
- Apertura
- 25.26
- Bid
- 25.26
- Ask
- 25.56
- Minimo
- 25.26
- Massimo
- 25.28
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- -0.04%
- Variazione Annuale
- -0.24%
21 settembre, domenica