ARKZ: EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E
44.45 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKZ hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.45 bis zu einem Hoch von 44.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
44.45 44.51
Jahresspanne
15.71 50.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.46
- Eröffnung
- 44.46
- Bid
- 44.45
- Ask
- 44.75
- Tief
- 44.45
- Hoch
- 44.51
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- -1.09%
- 6-Monatsänderung
- 116.62%
- Jahresänderung
- 56.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K