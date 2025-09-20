통화 / ARKZ
ARKZ: EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E
44.45 USD 0.01 (0.02%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARKZ 환율이 오늘 -0.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.45이고 고가는 44.51이었습니다.
EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
44.45 44.51
년간 변동
15.71 50.52
- 이전 종가
- 44.46
- 시가
- 44.49
- Bid
- 44.45
- Ask
- 44.75
- 저가
- 44.45
- 고가
- 44.51
- 볼륨
- 7
- 일일 변동
- -0.02%
- 월 변동
- -1.09%
- 6개월 변동
- 116.62%
- 년간 변동율
- 56.07%
20 9월, 토요일