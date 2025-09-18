CotizacionesSecciones
Divisas / ARKZ
Volver a Acciones

ARKZ: EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E

44.49 USD 0.05 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ARKZ de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.44, mientras que el máximo ha alcanzado 44.57.

Siga la dinámica de la pareja de divisas EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
44.44 44.57
Rango anual
15.71 50.52
Cierres anteriores
44.54
Open
44.57
Bid
44.49
Ask
44.79
Low
44.44
High
44.57
Volumen
16
Cambio diario
-0.11%
Cambio mensual
-1.00%
Cambio a 6 meses
116.81%
Cambio anual
56.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B