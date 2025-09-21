QuotazioniSezioni
ARKZ
ARKZ: EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E

44.45 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARKZ ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.45 e ad un massimo di 44.51.

Segui le dinamiche di EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
44.45 44.51
Intervallo Annuale
15.71 50.52
Chiusura Precedente
44.46
Apertura
44.49
Bid
44.45
Ask
44.75
Minimo
44.45
Massimo
44.51
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.02%
Variazione Mensile
-1.09%
Variazione Semestrale
116.62%
Variazione Annuale
56.07%
21 settembre, domenica