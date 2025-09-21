Valute / ARKZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ARKZ: EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E
44.45 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARKZ ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.45 e ad un massimo di 44.51.
Segui le dinamiche di EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
44.45 44.51
Intervallo Annuale
15.71 50.52
- Chiusura Precedente
- 44.46
- Apertura
- 44.49
- Bid
- 44.45
- Ask
- 44.75
- Minimo
- 44.45
- Massimo
- 44.51
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.02%
- Variazione Mensile
- -1.09%
- Variazione Semestrale
- 116.62%
- Variazione Annuale
- 56.07%
21 settembre, domenica